Κοινωνία

Πανεπιστήμιο Πάτρας - Πρύτανης για Εστία: 150 δωμάτια ήταν “κλεισμένα”, ακόμη και από νεκρό!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως κατάφερε να “καθαρίσει” την Εστία. Ποια παράδοξα εντοπίστηκαν στον έλεγχο. Οι απειλές που δέχθηκε, οι “δύσκολες” περιπτώσεις και το μήνυμα στην πολιτική ηγεσία.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με θέα» για τον τρόπο με τον οποίο «καθάρισε» την φοιτητική εστία από «καταληψίες», μίλησε την Κυριακή ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όπως είπε ο Χρήστος Μπούρας, το πρώτο πράγμα που έκανε όταν ανέλαβε καθήκοντα, ότι η διασταυρωση αρχείων για να διαπιστωθεί ποιοι δικαιούνταν δωμάτιο στην φοιτητική εστία.

Σημείωσε πως «βρήκαμε μια σειρά από παράδοξα: φοιτητές που είχαν τελειώσει και δεν είχαν δώσει το δωμάτιο και φοιτητές που δεν είχαν εγγραφεί για χρόνια και δεν είχαν δώσει μαθήματα για χρόνια και κρατούσαν δωμάτιο», ενώ υπήρξε και περίπτωση φοιτητή ο οποίος είχε πεθάνει από τριετίας, όμως δεν είχε «επιστραφεί» το δωμάτιο του στο Πανεπιστήμιο.

«Σε δύο χρόνια απελευθερώσαμε 150 δωμάτια. Υπήρξαν δυσκολίες υπήρξαν ακόμη και απειλές εναντίον μου. Το πρώτο που πρέπει να διώξει από πάνω του κάποιος που γίνεται Πρύτανης είναι ο φόβος και εγώ δεν φοβάμαι», υπογράμμισε ο κ. Μπούρας.

Σημείωσε ότι «υπάρχουν ακόμη 20 δύσκολες περιπτώσεις από διαλυμένες οικογένειες. Πρέπει να δείξουμε και το ανθρώπινο πρόσωπο μας. Όμως, κάθε φοιτητής που δικαιούται δωμάτιο, θα έχει δωμάτιο στην φοιτητική εστία ή θα νοικιάσουμε δωμάτια σε ξενοδοχείο».

«Για να καθαρίσουν οι εστίες χρειάζεται να μην υπολογίσει κάποιος το πολιτικό κόστος. Σπάσαμε το “άβατο” με τόλμη, καθαρίσαμε τις εστίες αλλά χρειαζόμαστε και νέες. Χρειάζεται μεγάλη ανακαίνιση στις εστίες, χρειάζεται χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας. Με τους λίγους πόρους που έχουμε από την Περιφέρεια, φτιάξαμε 40 δωμάτια εστίας στο Μεσολόγγι που θα παραδοθούν σε λίγο καιρό», είπε ο Πρύτανης.

Συμπλήρωσε πως «Έχουμε αυτήν την στιγμή 900 δωμάτια στην Πάτρα, χρειαζόμαστε 1.200 δωμάτια. Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης να βρεθούν δωμάτια ακόμη και με ενοικίαση δωματίων σε ξενοδοχεία της πόλης».

Ειδήσεις σήμερα:

Ινδονησία: Δεκάδες νεκροί σε αγώνα ποδοσφαίρου - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων (εικόνες)

Optimus - Tesla: ανθρωποειδές ρομπότ παρουσίασε ο Έλον Μασκ (εικόνες)

Βασίλειος Έξαρχος: Ο παντοπώλης που έδωσε το όνομά του στα Εξάρχεια