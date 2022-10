Κόσμος

Ρωσία για Nord Stream: Οι ζημιές στους αγωγούς μπορούν να αποκατασταθούν

Η Nord Stream είχε επισημάνει ήδη από χθες Σάββατο ότι έχει σταματήσει η διαρροή αερίου από τον Nord Stream 2.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσίας Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε σήμερα ότι είναι τεχνικά δυνατό να αποκατασταθούν οι ζημιές στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

Συνολικά τέσσερις διαρροές εντοπίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 στη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στη Δανία και τη Σουηδία, με τη σημαντική μείωση της πίεσης του αερίου να οδηγεί στον εντοπισμό τους.

«Δεν έχουν σημειωθεί ξανά τέτοια περιστατικά. Φυσικά υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες για να αποκαταστήσουμε τις υποδομές, χρειάζεται χρόνος και οι απαραίτητοι πόροι. Είμαι βέβαιος ότι θα βρεθούν οι κατάλληλες δυνατότητες», σχολίασε ο Νόβακ.

Στο μεταξύ η υπηρεσία Ενέργειας της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ενημερώθηκε από τη διαχειρίστρια εταιρεία Nord Stream AG πως η πίεση στον Nord Stream 1 έχει σταθεροποιηθεί, κάτι που σημαίνει ότι έχει πάψει να διαρρέει αέριο από αυτόν.

Χώρες της ΕΕ εκτιμούν ότι οι ζημιές στους αγωγούς οφείλονται σε δολιοφθορά, χωρίς να κατηγορήσουν ευθέως κάποια χώρα. Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους ευθύνονται για τις διαρροές, μια κατηγορία την οποία ο Λευκός Οίκος έχει απορρίψει.

Ο Νόβακ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και η Πολωνία είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στους αγωγούς αυτούς και πρόσθεσε ότι όσοι έχουν εκφράσει διαφωνίες, έχουν συμφέρον να σταματήσουν τη λειτουργία των αγωγών.

