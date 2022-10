Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Νουλέζας για 48χρονη στο Καρπενήσι: μην προεξοφλείται η αυτοχειρία (βίντεο)

Για εγκληματική ενέργεια στην εξαφάνιση της 48χρονης κάνει λόγο ο Βασίλης Νουλέζας, δικηγόρος στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Η εξαφάνιση της 48χρονης γυναίκας στο Καρπενήσι, έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό της γυναικας που τα ίχνη της έχουν χαθεί εδώ και 11 ημέρες, αρκετοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η 48χρονη μικροβιολόγος έβαλε τέλος στη ζωή της, ενώ άκαρπες ήταν και οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν ακόμη και με χρήση ντρόουν στη λίμνη Κρεμαστών.

Στον αντιποδα, έχουν αρχίσει να πληθαίνουν "οι φωνές" στην περιοχή που αναφέρονται σε εγκληματική ενέργεια κατά της 48χρονης μικροβιολόγου.

Για την έρευνα μιλά στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 ο δικηγόρος Βασίλης Νούλεζας τονίζει μεταξύ άλλων πως δεν θα πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη η αυτοχειρία.

"Είμαι περίπου 25 χρόνια ποινικός δικηγόρος. Έχω λοιπόν μια στοιχειώδη εμπειρία. Λαμβάνοντας υπόψιν τα πραγματικά περιστατικά, όσα έχω διαβάσει και με συνομιλία που είχα με άτομα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και έναν τοπικό δημοσιογράφο, η εκτίμηση, η άποψη που εξέφρασα από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν πρέπει να προεξοφλείται ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Η 48χρονη Ευρυδίκη, μία γυναίκα δυναμική, αυτόνομη, γεμάτη ζωή και όνειρα, μια γυναίκα που είχε προσφάτως κληρονομήσει μία περιοουσία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, είχε λόγο ανεξάρτητα από το περιστατικό βίας σε βάρος της, δηλαδή το γεγονός ότι ο εν διαστάσει σύζυγος την χτύπησε, βιαιοπράγησε στον χώρο εγρασίας της και μάλιστα επανειλλημένα."

Όπως τόνισε στη συνέχεια, καθώς δείχνουν τα στοιχεία αφού δεν εντοπίστηκε τίποτα μετά την τεράστια επιχείρηση από το κράτος κατά την άποψή του, δεν θα βρεθεί στη λίμνη Κρεμαστών."

"Άρα ενδεχομένως οι Αρχές να πρέπει να ερευνήσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας" και συνέχισε διερωτώμενος που είναι τα κλειδιά και το κινητό της 48χρονης. Ακόμη δηλώνει πως άποψή του ειναι πως όλο το σκηνικό με το αυτοκίνητο χρησιμοποιήθηκε για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Δείτε όλα όσα δήλωσε ο δικηγόρος στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

