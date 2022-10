Οικονομία

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Enagas

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εταιρία είναι ένας από τους στρατηγικούς επενδυτές σε ΔΕΣΦΑ και TAP. Στο επίκεντρο της συνάντησης οι προοπτικές για νέες επενδύσεις.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Arturo Aizpiri, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Enagas. Η εταιρία είναι ένας από τους στρατηγικούς επενδυτές σε ΔΕΣΦΑ και TAP και ο μεγαλύτερος διαχειριστής LNG της Ευρώπης.

Τονίστηκε το πολύ καλό επίπεδο της μέχρι σήμερα συνεργασίας μέσω της επένδυσης στον ΔΕΣΦΑ και συζητήθηκαν οι προοπτικές για νέες επενδύσεις στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο ειδικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Maria Rita Galli και ο Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων του ΔΕΣΦΑ Fernando Kalligas.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος - Μεταναστευτικό: Ναυτική τραγωδία με δεκάδες νεκρούς (εικόνες)

Επίθεση σε παιδικό σταθμό με νεκρά παιδιά στην Ταϊλάνδη

“The 2Night Show” - Καλφαγιάννης: Η... εξομολόγηση για τον ιερέα των Αγίων Ισιδώρων (βίντεο)