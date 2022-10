Παράξενα

Διάρρηξη - Αιτωλοακαρνανία: Πήραν από κουφώματα μέχρι... κουρτίνες (εικονες)

Του άνοιξαν το σπίτι για πέμπτη φορά. Τι λέει ο ιδιοκτήτης. Πού στρέφονται οι έρευνες.

Στόχος διαρρηκτών και μάλιστα για 5η φορά μέσα σε λίγα χρόνια έπεσε το σπίτι ενός επαγγελματία στον Σταθμό Στάμνας Αιτωλοακαρνανίας.

Μάλιστα, την τελευταία φορά του πήραν ακόμα και τις… κουρτίνες.

Παλαιότερα, του είχαν πάρει μέχρι και τα κουφώματα από τις πόρτες και τα παράθυρα, τώρα όμως λέει σκωπτικά σε τοπικό μέσο, του άφησαν τουλάχιστον τις πόρτες για να μπορεί να το κλειδώσει.

Οι κλέφτες κατά καιρούς του έχουν πάρει, οικιακές συσκευές, σερβίτσια και λοιπό οικιακό εξοπλισμό (καρέκλες, τηγάνια, μαχαίρια), είδη προσωπικής υγιεινής, μέχρι ντενεκέδες με λάδι.

«Ρε φίλε να έρθουν να μου τα ζητήσουν να μην μου χαλάνε τις πόρτες», συμπληρώνει θέλοντας να διασκεδάσει τον πόνο του από τις συνεχείς καταστροφές.

Οι υποψίες του κινούνται γύρω από περιστασιακούς εργάτες γης που συναθροίζονται κατά περιόδους στην περιοχή από άλλα μέρη και πιθανότατα το χρησιμοποιούν ως κατάλυμα.

