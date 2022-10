Οικονομία

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν εκατοντάδες κιλά ψάρια

Για ποιον λόγο οι αρχές κατέσχεσαν την ποσότητα ψαριών από την ιχθυόσκαλα.

Εξακόσια είκοσι ένα κιλά (621 kg) ψάρια μικρού μεγέθους, κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους, κατασχέθηκαν χθες στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από αλιευτικούς ελέγχους.

Τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής της περιοχής που διενέργησαν τον έλεγχο, βρήκαν εντός δημόσιου ψυκτικού θαλάμου και κατέσχεσαν ενενήντα έξι (96) ιχθυοκιβώτια συνολικού βάρους 621 κιλών με ψάρια όπως σαφρίδια κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 15 εκατοστών, κουτσομούρες κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 11 εκατοστών, μπακαλιάρους μικρού μεγέθους διαστάσεων από 14 έως 16 εκατοστών, καθώς και κολιούς κάτω του επιτρεπόμενου ελάχιστου μεγέθους των 18 εκατοστών.

Βεβαιώθηκαν συνολικά τέσσερις αλιευτικές παραβάσεις κατά εταιρειών και ιδιώτη, οι οποίοι διακίνησαν ή είχαν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα αλιεύματα, με σκοπό την εμπορία-πώληση τους.

Τα ψάρια που κατασχέθηκαν δεν τηρούσαν τις προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας, δηλαδή τις ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφοριών επί των ιχθυοκιβωτίων, ενώ φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο, προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.

