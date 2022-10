Συνταγές

Σνίτσελ κοτόπουλο από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε βήμα - βήμα την εκτέλεση της συνταγής για σνίτσελ κοτόπουλο, στον φούρνο ή στο τηγάνι, μαζί με τα μυστικά που μοράστηκε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Μια εξαιρετική συνταγή για σνίτσελ κοτόπουλο, που μπορεί να ετοιμαστεί στον φούρνο ή στο τηγάνι, ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό», η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου!

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε με τους τηλεθεατές τα μυστικά της για το σωστό πανάρισμα, ώστε το κρέας να αποκτήσει κρούστα και τραγανή γεύση...

Υλικά

4 κομμάτι/ια φιλέτο στήθος κοτόπουλο

1 φλ. αλεύρι

3 αυγά

1/4 φλ. παρμεζάνα

2 φλ. ψίχουλα ή φρυγανιά

2 πρέζα/ες μοσχοκάρυδο

Αλάτι

Πιπέρι

Προετοιμασία για τα σνίτσελ

Για το σνίτσελ κοτόπουλο χρησιμοποιούμε φιλέτο στήθος κοτόπουλου που χρειάζεται προετοιμασία.

Με κοφτερό μαχαίρι κόβουμε οριζόντια το κάθε φιλέτο σε δυο λεπτές φέτες. Αν τα φιλέτα είναι μεγάλα κόβουμε κατά μήκος στη μέση.

Αφού κόψουμε όλα τα φιλέτα κοτόπουλου, τα βάζουμε σε αντικολλητικό χαρτί.

Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και από τις δυο πλευρές. Ο μόνος τρόπος για να γίνει νόστιμο το σνίτσελ είναι να βάλουμε αλάτι και πιπέρι απευθείας πάνω στο φιλέτο κοτόπουλου πριν το πανάρισμα.

Τα καλύπτουμε με αντικολλητικό χαρτί ή μεμβράνη κουζίνας και με βαρύ αντικείμενο τα χτυπάμε ιδιαίτερα στο πιο χοντρό τους σημείο ώστε να γίνουν πλακέ και με ίσο πάχος περίπου 0,5εκ.

Το ισόπαχο σνίτσελ ψήνεται σωστά και ροδίζει ομοιόμορφα.

Για το πανάρισμα

Το πανάρισμα για τα σνίτσελ έχει τρία στάδια.

Αλεύρι Αυγό Ψίχουλα

Βάζουμε σε ένα φαρδύ μπολ το αλεύρι με το μοσχοκάρυδο και τα ανακατεύουμε.

Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε τα αυγά και τα χτυπάμε με ένα σύρμα.

Στο τρίτο μπολ βάζουμε τα ψίχουλα με το τυρί (προαιρετικά).

Πιάνουμε ένα ένα λεπτό φιλέτο σνίτσελ και το βουτάμε στο αλεύρι. Φροντίζουμε να ντυθεί με αλεύρι ολόγυρα.

Το τινάζουμε καλά να φύγει το περιττό αλεύρι.

Έπειτα το βουτάμε στα χτυπημένα αυγά και το κρατάμε λίγο να στραγγίσει το αυγό που τρέχει.

Τέλος, το βουτάμε στα τριμμένα ψίχουλα να ντυθεί ολόγυρα για να κάνει κρούστα το σνίτσελ. Πιέζουμε με τα δάχτυλα τα ψίχουλα να κολλήσουν πάνω στο σνίτσελ.

Ακουμπάμε τα σνίτσελ σε δίσκο στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί.

Για πιο σταθερό πανάρισμα τα βάζουμε στο ψυγείο για 30’.

Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο στο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Ροδίζουμε τα σνίτσελ για 2 με 3 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να κάνουν τραγανή και ρόδινη κρούστα.

Τα βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί να στραγγίσει το περιττό λάδι.

Σνίτσελ στο φούρνο

Εναλλακτικά, ψήνουμε τα σνίτσελ κοτόπουλο στο φούρνο.

Προθερμαίνουμε καλά τον φούρνο στον αέρα στους 200?C.

Βάζουμε τα σνίτσελ σε ταψί ρηχό στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί. Ψήνουμε για 15 λεπτά μέχρι να ροδίσουν ολόγυρα.

Σερβίρουμε ζεστά τα σνίτσελ με πατατοσαλάτα ή με πατάτες στο φούρνο με τυριά και κρέμα.

Μυστικά επιτυχίας για σνίτσελ

Το ιδανικό πάχος που έχει το σνίτσελ είναι γύρω στο 1/2 εκατοστό. Έτσι, ψήνεται γρήγορα ενώ παραμένει ζουμερό και η κρούστα γίνεται ρόδινη ομοιόμορφα. Το ψωμί για τα ψίχουλα πρέπει να είναι μπαγιάτικο και τα ψίχουλα ψιλοκομμένα στο μπλέντερ. Σνίτσελ μπορείς ακόμα να φτιάξεις με χοιρινό, ή και μοσχάρι.

Τραγωδία στο Μάτι: Κατέληξε ακόμη μια εγκαυματίας