Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις σε Χερσώνα και Μελιτόπολη

Διπλωματική εκστρατεία των ΗΠΑ για απομόνωση της Ρωσίας ενόψει ψηφοφορίας στη ΓΣ του ΟΗΕ. O Πούτιν παρατείνει το εμπάργκο στις εισαγωγές τροφίμων από τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες.



Πέντε εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα νωρίς το πρωί στην πόλη Χερσώνα στην Ουκρανία, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Χερσώνα, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, ήταν μία από τις πρώτες πόλεις που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

Νωρίτερα σήμερα ο Ιβάν Φεντόροφ, ο εξόριστος δήμαρχος της Μελιτόπολης που πλέον επίσης ελέγχεται από τη Ρωσία, ανέφερε στο Telegram ότι μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην πόλη.

Το πρακτορείο RIA μετέδωσε, επικαλούμενο τη διορισμένη από τη Ρωσία αστυνομία της πόλης, ότι εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη κοντά στην κεντρική αγορά της Μελιτόπολης. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπάρχουν θύματα.

Μπάιντεν: Ο Πούτιν έκανε «εσφαλμένους υπολογισμούς» για την εισβολή στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε «εσφαλμένους υπολογισμούς» για την εισβολή στην Ουκρανία. «Θεωρώ πως είναι ένας ορθολογικός παράγοντας, ο οποίος έκανε σημαντικά εσφαλμένους υπολογισμούς», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου.

Παρότι τον χαρακτήρισε «ορθολογικό», ο Μπάιντεν υπογράμμισε πως θεωρεί «παράλογους» τους στόχους που επικαλέστηκε ο Πούτιν στο διάγγελμα για την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. «Αν ακούσετε την ομιλία που εκφώνησε μετά τη λήψη αυτής της απόφασης… Μίλησε για τη μεγάλη ιδέα… ότι έπρεπε να γίνει ο ηγέτης της Ρωσίας που θα ενώσει όλους τους ρωσόφωνους. Απλώς θεωρώ ότι είναι παράλογο», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι ο Πούτιν πίστεψε εσφαλμένα ότι οι Ουκρανοί θα υποτάσσονταν στους Ρώσους εισβολείς, κάτι που διαψεύστηκε από τη σθεναρή αντίσταση που συνάντησαν. «Θεωρώ ότι στην ομιλία του, οι στόχοι δεν ήταν λογικοί. Θεωρώ πως νόμιζε, Τζέικ, ότι θα τον υποδέχονταν με ανοικτές αγκάλες, ότι αυτό ήταν το σπίτι της Μητέρας Ρωσίας στο Κίεβο και ότι θα τον καλωσόριζαν. Θεωρώ πολύ απλά ότι έκανε εντελώς εσφαλμένους υπολογισμούς», είπε ο Μπάιντεν στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ.

O Πούτιν παρατείνει το εμπάργκο στις εισαγωγές τροφίμων από τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες

Εν τω μεταξύ, η απαγόρευση των εισαγωγών τροφίμων με προέλευση κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες παρατάθηκε ως την 31η Δεκεμβρίου 2023, δείχνει κυβερνητικό έγγραφο για τα «ειδικά οικονομικά μέτρα» που έχουν σκοπό να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το εμπάργκο, που εφαρμόζεται από τον Αύγουστο του 2014, αφορά τα γαλακτοκομικά, το κρέας, τα φρούτα και τα λαχανικά από τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλες χώρες στο στόχαστρο. Πρόκειται για μέτρο αντιποίνων στις κυρώσεις της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας και το ξέσπασμα της σύρραξης στην ανατολική Ουκρανία.

Παρά την απαγόρευση των εισαγωγών, προϊόντα δυτικής προέλευσης διατίθενται στη Ρωσία, εισέρχονται είτε χάρη σε παρακάμψεις της είτε από λαθρέμπορους. Στη μαύρη αγορά, τα δυτικά προϊόντα είναι πανάκριβα: τα ιταλικά και τα γαλλικά τυριά, για παράδειγμα, έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση όσο και δυσθεώρητες τιμές.

Τόνοι τροφίμων από το εξωτερικό έχουν καταστραφεί στην προσπάθεια των ρωσικών αρχών να αποθαρρύνουν το εμπόριο στη μαύρη αγορά. Ωστόσο, κάποιοι καταναλωτές διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές και την ενίοτε κατώτερη ποιότητα των εγχώριων τροφίμων. Ειδικοί παρατηρούν πως η εξάλειψη του ανταγωνισμού από το εξωτερικό οδήγησε στη δημιουργία μονοπωλίων και στην αύξηση των τιμών των ειδών διατροφής που παράγονται στη Ρωσία.

Διπλωματική εκστρατεία των ΗΠΑ για απομόνωση της Ρωσίας ενόψει ψηφοφορίας στη ΓΣ του ΟΗΕ

την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τη διπλωματική επίθεση προς κάθε κατεύθυνση για να εξασφαλίσουν ότι ο μέγιστος αριθμός χωρών θα ταχθεί υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που καταδικάζει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών στη Ρωσική Ομοσπονδία. «Θεωρούμε ότι δεν είναι πλέον καιρός για ουδετερότητα», είπε χθες Τρίτη ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Νεντ Πράις. «Δεν μπορείς να είσαι ουδέτερος σε μια κατάσταση όπως αυτή», πρόσθεσε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Τα κράτη μέλη του ΟΗΕ συζητούν στη Γενική Συνέλευση σχέδιο ψηφίσματος που παρουσίασε η Ουκρανία και έχει καταρτιστεί επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Δυτικοί ελπίζουν ότι θα υιοθετηθεί με μεγάλη πλειοψηφία ώστε να επιδειχθεί η απομόνωση της Ρωσίας του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη διεθνή σκηνή. Κατά διπλωματικές πηγές η ψηφοφορία μπορεί να διεξαχθεί σήμερα ή «πιθανόν» την Πέμπτη.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν πολλαπλασιάζει τις επαφές του με ξένους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου χθες Τρίτη του σέρβου προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, και με ομολόγους του σε διεθνές επίπεδο, για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση. Ήδη απηύθυνε έκκληση να υιοθετηθεί το κείμενο κατά την περιοδεία του στη Λατινική Αμερική την περασμένη εβδομάδα, στην Κολομβία, στη Χιλή και στο Περού, καθώς και κατά τη γενική συνέλευση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών την περασμένη Πέμπτη και την περασμένη Παρασκευή στη Λίμα.

Χθες, ο κ. Μπλίνκεν και η τρίτη τη τάξει στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η αρμόδια για πολιτικά θέματα Βικτόρια Νούλαντ, είχαν ψηφιακή συζήτηση με αξιωματούχους κάπου εκατό χωρών κι επέμειναν ότι η Ρωσία «πρέπει να λογοδοτήσει για την παράνομη προσάρτηση εδαφών της Ουκρανίας», είπε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ Πράις.

Κατά τη συζήτηση τη Δευτέρα στη Γενική Συνέλευση η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία πως είναι «κράτος τρομοκράτης», πως σκοτώνει άμαχους εξαπολύοντας μαζικούς βομβαρδισμούς εναντίον υποδομών στο Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις, βομβαρδισμούς που καταδίκασαν τα Ηνωμένα Έθνη και η Δύση.

Σε πρόσφατη ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καμιά χώρα μέλος δεν πήρε το μέρος της Ρωσίας, όμως τέσσερις (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Γκαμπόν) απείχαν. Αν και αναπτυσσόμενες χώρες δεν κρύβουν τον εκνευρισμό τους που η Δύση έχει αφιερώσει όλη της την προσοχή στην Ουκρανία, κάποιες μπορεί να συντονίσουν το βήμα μαζί της αυτή την εβδομάδα. Ευρωπαίος αξιωματούχος λογαριάζει πως οι ψήφοι υπέρ του σχεδίου ψηφίσματος θα είναι 100 ως 140.

