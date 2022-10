Οικονομία

Guardian για τουρισμό στην Ελλάδα: Απροσδόκητη επιτυχία το 2022

Τον τουρισμό σε αριθμούς έχει η βρετανική εφημερίδα σε άρθρο της, όπου φιλοξενεί και δηλώσεις του Υπουργού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια.

Στο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Τουρισμού, που έχει στόχο την επέκταση της εφετινής σεζόν, καθώς και την προσέλκυση βορειοευρωπαίων συνταξιούχων και digital nomads τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, αναφέρεται σε δημοσίευμά της η Guardian. Η βρετανική εφημερίδα, σε εκτενές ρεπορτάζ της επισημαίνει ότι το 2022 ο ελληνικός τουρισμός σημειώνει απροσδόκητη επιτυχία με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις και τις αφίξεις να αναμένεται να ξεπεράσουν τις αντίστοιχες του 2019 -χρονιά ρεκόρ- όταν η χώρα προσέλκυσε περίπου 33,1 εκατομμύρια τουρίστες και περισσότερα από 18 δισ. ευρώ σε έσοδα.

“Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές 12 μήνες το χρόνο, αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι φίλοι μας στη Βόρεια Ευρώπη, οι οποίοι μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα τον χειμώνα” τονίζει σε δηλώσεις του ο Έλληνας υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας. Όπως υπογραμμίζει η Guardian, αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα προσπαθεί συντονισμένα να διαφημιστεί ως χειμερινός προορισμός, με τον Βασίλη Κικίλια να έχει δουλέψει μήνες για την υλοποιήση αυτής της πρωτοβουλίας. Τον Σεπτέμβριο επισκέφθηκε το Παρίσι, το Βερολίνο, τη Βιέννη και τη Στοκχόλμη για να μεταφέρει το μήνυμα, πραγματοποιώντας επαφές με αεροπορικές εταιρείες, τουριστικούς πράκτορες, συνταξιοδοτικά ταμεία και ομοσπονδίες.

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών θα υπάρξουν προωθητικές ενέργειες που θα αφορούν και σε αεροπορικές εταιρείες και tour operators. Ταυτόχρονα, την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει καμπάνια στο Λονδίνο και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με αφίσα “Θέλεις να αισθανθείς ξανά 20 ετών;" η οποία απεικονίζει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι πάνω σε ένα ιστιοπλοϊκό να απολαμβάνει το κρασί του και να βρίσκει τη χαμένη νιότη του στην Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας.

