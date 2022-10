Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής – Φίλος Φύσσα: Στο Τμήμα ήμασταν με χειροπέδες, ο Ρουπακιάς όχι

Ο φίλος του Παύλου Φύσσα κατέθεσε στο Εφετείο, όπου εκδικάζεται η υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

«Όταν μας πήγανε στο Τμήμα εμείς είμαστε με χειροπέδες, ο Ρουπακιάς όχι. Καθόταν ψύχραιμος και ασχολείτο με το κινητό του. Μας είχε πει "δεν πιστεύω να νομίζετε πως είμαι από αυτούς, εγώ περαστικός ήμουν. Όταν μάθαμε πως ο Παύλος μαχαιρώθηκε και πέθανε, ο Ρουπακιάς σηκώθηκε και φώναξε στους αστυνομικούς "πάρτε με από εδώ γιατί θα με σκοτώσουν"», κατέθεσε ο φίλος του μουσικού, Παύλος Σεϊρλής, στο Εφετείο, όπου συνεχίζεται η δίκη της Χρυσής Αυγής.

Ο μάρτυρας κατέθεσε για όσα έγιναν στην Αμφιάλη τη νύχτα της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, μόλις τελείωσε ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ του Ολυμπιακού και της Παρί Σεν Ζερμέν. Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, πιστεύει πως η επίθεση που δέχθηκαν από την ομάδα των Χρυσαυγιτών «ήταν οργανωμένη», είχε «στόχο τον Παύλο Φύσσα» και είχε δοθεί, για όσα έγιναν, «άνωθεν εντολή».

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση της προέδρου εάν θεωρεί πως υπήρχε εντολή για όσα έγιναν, ο κ. Σεϊρλής είπε: «Πιστεύω ότι κανείς τους δεν θα έπαιρνε την απόφαση να το κάνει αυτό μόνος του. Πιθανολογώ ότι ο Παύλος ήταν ο στόχος».

Ο μάρτυρας περιέγραψε πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα από τη στιγμή που η παρέα του, μετά από συνεννόηση με τον μουσικό, έφυγε από την καφετέρια όπου βρισκόταν και πήγε και κάθισε με την παρέα του Φύσσα στο Κοράλλι, που είχε χώρο, στο δεύτερο ημίχρονο του ποδοσφαιρικού αγώνα. Εκεί, όπως σημείωσε, βρίσκονταν τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι έδειχναν να έχουν «έντονη κινητικότητα με μηνύματα στα κινητά».

Ο φίλος του Παύλου Φύσσα μίλησε για την αλληλουχία των γεγονότων που εκτυλίχθηκαν με το τέλος του αγώνα, όταν βγαίνοντας από το Κοράλλι διαπίστωσαν πως υπήρχαν κάποιοι συγκεντρωμένοι.

«Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ένας κύριος μικρόσωμος που έκανε τον μεσολαβητή. Ερχόταν σε εμάς, μας έλεγε "παιδιά φύγετε". Πήραμε την απόφαση να κινηθούμε προς την Παναγή Τσαλδάρη, να πάμε στο περίπτερο να πάρουμε μπίρες και να περιμένουμε να φύγουν για να πάρουμε τα αυτοκίνητα. Ξαφνικά σταματάει ένα όχημα μπροστά μας και μας ρωτάει "πού είναι η Κεφαλληνίας;" Του λέει ο Παύλος "εδώ είσαι αδελφέ"», ανέφερε ο μάρτυρας.

«Εγώ πιστεύω ότι σταμάτησε να δει τον Παύλο όχι γιατί τον ήξερε, δεν είχαν προηγούμενα, αλλά γιατί ήθελε να τον μετρήσει. Ο Παύλος ήταν ένα πολύ δυνατό παιδί», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο Παύλος Σεϊρλής, όταν κλιμακώθηκε η ένταση που δημιουργούσαν οι Χρυσαυγίτες και άρχισαν να τους κυνηγούν, ο ίδιος με άλλους τρεις κρύφτηκαν στην πυλωτή πολυκατοικίας όπου προσπαθούσαν να ειδοποιήσουν την Άμεση Δράση. «Στο διάστημα που ήμασταν κρυμμένοι, στη πιλοτή μίας πολυκατοικίας, συνέχιζαν τα μηχανάκια των Χρυσαυγιτών και μας έψαχναν και μας φώναζαν», τόνισε και σημείωσε ότι οι επιθέσεις ήταν ανά κύματα, ενώ, εκείνος δέχθηκε χτύπημα με κράνος από τον κατηγορούμενο Αναδιώτη, ο οποίος βρισκόταν πάνω σε μηχανάκι.

«Εκ του αποτελέσματος... ο Παύλος βρέθηκε πίσω. Τον εγκλώβισαν, κατάφεραν να τον εγκλωβίσουν...», επεσήμανε.

Ο μάρτυρας, όπως ανέφερε, είδε από μακριά το αυτοκίνητο του Ρουπακιά να εισέρχεται ανάποδα στο σημείο και τον οδηγό να βγαίνει, όμως δεν είχε ορατότητα να δει το σημείο που πήγε πεζός ο δράστης της δολοφονίας.

Κατά τη διάρκεια εξέτασης του κ. Σεϊρλή από τον συνήγορο του Γιώργου Ρουπακιά, ο μάρτυρας εκνευρίστηκε από τις ερωτήσεις και φώναξε στον δικηγόρο.

Μάρτυρας: Είναι καθ' ομολογίαν δολοφόνος και προσπαθείτε να τον βγάλετε χαρτί; (καθαρό)

Συν. υπεράσπισης: Θέλω να δω την αξιοπιστία σας.

Μάρτυρας: Μετά από δέκα χρόνια με θεωρείτε αναξιόπιστο και υπερασπίζεστε ακόμα τον Ρουπακιά; Δεν ντρέπεστε;

Αφού ολοκληρώσει την κατάθεση του ο κ. Σεϊρλής, η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με την κατάθεση των άλλων δύο μαρτύρων που έχει καλέσει το δικαστήριο. Τον αστυνομικό της ΔΙΑΣ Γιώργο Ρώτα και τον φίλο του Παύλου Φύσσα που είδε τη δολοφονία του μουσικού.

