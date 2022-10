Κόσμος

Σεισμός στη Λ’ Ακουίλα: Δικαστήριο έκρινε πως νεκροί ευθύνονται για τον θάνατο τους!

Σάλο έχει προκαλέσει δικαστική απόφαση στην Ιταλία. Για κατάφωρη αδικία κάνουν λόγο συγγενείς των θυμάτων του φονικού σεισμού που στοίχισε τη ζωή σε 309 ανθρώπους.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία δικαστική απόφαση βάσει της οποίας 29 άνθρωποι, οι οποίοι έχασαν την ζωή τους (σε σύνολο 309 νεκρών) στο σεισμό της Λ'Άκουιλα τον Απρίλιο του 2009, ουσιαστικά φέρουν μερίδιο ευθύνης για τον θάνατο τους.

Η λογική στην οποία βασίσθηκε η απόφαση των Ιταλών δικαστών είναι ότι τα θύματα δεν έπρεπε να κοιμηθούν στα διαμερίσματά τους, διότι είχε προηγηθεί σειρά δονήσεων πριν από τον φονικό σεισμό της νύχτας της 6ης Απριλίου του 2009.

Κατά συνέπεια, η ιταλική δικαιοσύνη θεωρεί ότι τα θύματα φέρουν ποσοστό ευθύνης 30%, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να μειωθεί και η αποζημίωση που καταβλήθηκε στους συγγενείς τους. Η σχετική απόφαση αναφέρει ότι σε ποσοστό 40% η ευθύνη είναι της οικοδομικής εταιρίας και κατά 30% των αρμόδιων υπουργείων. Η ετυμηγορία αυτή αφορά εξαώροφη πολυκατοικία που βρισκόταν στην οδό Βία Κάμπο Ντι Φόσα. Στον σεισμό στην ιταλική αυτή πόλη έχασε την ζωή του και ο Έλληνας φοιτητής Βασίλης Κουφολιάς.

Είναι η πρώτη φορά που στην Ιταλία λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση και οι συγγενείς των θυμάτων κάνουν λόγο για κατάφωρη αδικία, από την στιγμή που θεωρούν ότι, έπειτα από σειρά ελέγχων, είχε αποδειχθεί η ουσιαστική ευθύνη της οικοδομικής επιχείρησης.

