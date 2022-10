Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό - Λύτρας: Η μητέρα αρνείται κάθε κατηγορία

Τι ανέφεραν οι δικηγόροι της οικογένειας της 12χρονης, για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού και μαστροπείας στον Κολωνό.

Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής θα παραμείνει τη νύχτα η μητέρα της 12χρονης, η οποία συνελήφθη το απόγευμα μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος της από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση του Κολωνού.

Η γυναίκα κατηγορείται μεταξύ άλλων και για διακεκριμένη μαστροπεία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr αρνείται τα πάντα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως πρόκειται να εξεταστεί αν τα υπόλοιπα 8 παιδιά της οικογένειας έχουν υποστεί κακοποίηση.

Σε δηλώσεις του το απόγευμα της Τετάρτης ο Απόστολος Λύτρας ανέφερε πως "βρέθηκαν μηνύματα που είχε ανταλλάξει η μητέρα με τον 53χρονο αλλά και 2 εμβάσματα από ποσό για τη 12χρονη" ενώ όπως τόνισε "θεωρώ πως είναι κύκλωμα και πως δεν είναι μόνο αυτοί οι 2".

«Αρνείται κάθε κατηγορία η μητέρα, είναι σε κακή κατάσταση, θέλει να αυτοκτονήσει» δήλωσε και η δικηγόρος της 12χρονης η κ. Ταραχοπούλου ενώ συνέχισε "η μικρή πήρε μόνη της τις κάρτες και τους λογαριασμούς της μητέρας της και έβαλε τα χρήματα στο λογαριασμό".

Με εντολή της Εισαγγελέως θα ανοιχτούν οι λογαριασμοί της οικογένειας της 12χρονης και του 53χρονου και όποια χρήματα αποκλίνουν από τη συνηθισμένη ροή θα δεσμευτούν.

Νωρίτερα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τη μητέρα της 12χρονης, η οποία κατήγγειλε το βιασμό και τη σεξουαλική της εκμετάλλευση από τον 53χρονο στον Κολωνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της γυναίκας στον Κολωνό και την συνέλλαβαν τη γυναίκα, η οποία οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ.

Δημοσιογραφικές πληφορορίες ανάφεραν νωρίτερα ότι, η μητέρα της 12χρονης είχε οικονομικές συναλλαγές με τον 53χρονο που κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε την κόρη της.

Την ίδια ώρα, στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της 33ης τακτικής ανακριτρίας.

Στη σύντομη διαδικασία που προηγήθηκε, καθώς ο περισσότερος χρόνος αναλώθηκε στην προσπάθεια διορισμού δικηγόρου για τους δύο κατηγορούμενους Ηλία Μίχο και Γιάννη Σοφιανιδη, και οι δύο φέρονται να ομολόγησαν μόνο τη «συνεύρεση τους» με παιδί. Ο Μίχος αρνήθηκε να αναφερθεί σε όλες τις άλλες κατηγορίες που αντιμετωπίζει, ενώ ο δεύτερος φέρεται να μην αποδέχεται την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων που του αποδίδεται, όπως και στον καταστηματάρχη, από χθες μετά την συμπληρωματική δίωξη που ασκήθηκε.

