Ουκρανία: Ο ΟΗΕ καταδίκασε τις “παράνομες προσαρτήσεις” εδαφών από τη Ρωσία

Η ψηφοφορία στον ΟΗΕ στέλνει «ξεκάθαρο μήνυμα» στη Ρωσία, ήταν το μήνυμα του Μπάιντεν. Ποιες χώρες ψήφισαν κατά του ψηφίσματος.



Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε τις πρόσφατες «παράνομες προσαρτήσεις» τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών στη Ρωσική Ομοσπονδία, εγκρίνοντας το σχέδιο ψηφίσματος που είχε κατατεθεί με 143 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 35 αποχές.

Πέραν της Ρωσίας, εναντίον του κειμένου ψήφισαν η Λευκορωσία, η Συρία, η Βόρεια Κορέα και η Νικαράγουα. Οι ψήφοι υπέρ ήταν δύο περισσότερες από τις 141 με τις οποίες είχε εγκριθεί το κείμενο που καταδίκαζε την ρωσική εισβολή, πριν από μισό χρόνο. Η Βραζιλία, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία ψήφισαν υπέρ.

Δυνάμεις-κλειδιά όπως η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν και η Νότια Αφρική απείχαν, παρά τις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ για να ταχθούν υπέρ.

Αν και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι νομικά δεσμευτικές, έχουν ιδιαίτερη συμβολική αξία και δείχνουν, για τη Δύση, τον βαθμό διεθνούς απομόνωσης της Μόσχας.

Το κείμενο χαρακτηρίζει άκυρη και παράνομη την προσάρτηση των τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών (Ντανιέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα, Ζαπορίζια), αξιώνει οι περιοχές αυτές να επιστραφούν στο Κίεβο και να αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα από την ουκρανική επικράτεια.

Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση ακολούθησε την πρόσφατη στο Συμβούλιο Ασφαλείας επί πανομοιότυπου κειμένου, στην οποία η Ρωσία, κράτος-μόνιμο μέλος του, άσκησε το δικαίωμα βέτο που διαθέτει.

Μπάιντεν: Η ψηφοφορία στον ΟΗΕ στέλνει «ξεκάθαρο μήνυμα» στη Ρωσία

Η καταδίκη από τη μεγάλη πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών των «παράνομων προσαρτήσεων» τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών στη Ρωσία έστειλε «ξεκάθαρο μήνυμα» στη Μόσχα, σημείωσε με ικανοποίηση ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, τονίζοντας πως η Ρωσία «δεν μπορεί να σβήσει ένα κυρίαρχο κράτος από τον χάρτη». «143 έθνη τάχθηκαν στο πλευρό της ελευθερίας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν υπερθεμάτισε τονίζοντας πως «η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, υπέρ του (σ.σ. καταστατικού) Χάρτη του ΟΗΕ», και εξέφρασε «την κατηγορηματική αντίθεσή της στον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας και του λαού της». «Η βίαιη περιφρόνηση των εθνικών συνόρων και της εθνικής κυριαρχίας της Ουκρανίας από τη Ρωσία δεν μπορεί να γίνει και δεν θα γίνει ανεκτή», πρόσθεσε. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σημείωσε ότι η «διεθνής ενότητα» είναι «ξεκάθαρη» ως προς το ζήτημα αυτό.

