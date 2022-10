Πολιτική

ΝΔ για Κουρουμπλή: Να τον διαγράψει άμεσα ο Τσίπρας, αλλιώς...

Για νέα πρόκληση απο τον βουλευτή, που προσφάτως επέστρεψε στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία. Κόντρα και για ανάρτηση του Χ. Μαμουλάκη.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, με την οποιία ζητείται απο τον Αλέξη Τσίπρα να προβεί στην εκ νέου διαγραφή του Παναγιώτη Κουρουμπλή απο τον ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της επανάληψης δηλώσεων του με τις οποίες αποκαλεί δολοφόνους τους πολιτικούς του αντιπάλους, αανφέρονται τα εξής:

"Ο κ. Κουρουμπλής διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν αποκάλεσε την κυβερνητική πλειοψηφία «δολοφόνους» σε συζήτηση στη Βουλή. Προ ημερών ο κ. Κουρουμπλής επέστρεψε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, δήλωσε, απαντώντας στον Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλο Μαρινάκη, ότι δεν μετανιώνει που αποκάλεσε τους πολιτικούς του αντιπάλους δολοφόνους. Αν ο κ. Τσίπρας δεν τον ξαναδιαγράψει άμεσα, τότε ο βουλευτής του απηχεί τις απόψεις του αρχηγού του και προφανώς η αρχική διαγραφή του ήταν fake, υποκριτική και προσχηματική!"

Πολιτική κόντρα για τον Μαμουλάκη και το hashtag

Εν τω μεταξύ, σε λάθος συνεργάτη του αποδίδει, σύμφωνα με δήλωση του, την χρήση του hashtag #νδ_παιδεραστες, ως συνοδευτικού σε ανάρτηση του στο TikTok, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, σχετικά με την υπόθεση βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό.

Το βράδυ της Τετάρτης, η Νέα Δημοκρατία είχε ζητήσει την διαγραφή του βουλευτή Ηρακλείου από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αναφέροντας σε ανακοίνωση της τα εξής:

«Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μαμουλάκης αναπαράγει στον λογαριασμό του στο Τικ Τοκ το χυδαίο χάσταγκ #νδ_παιδεραστες! Η αθλιότητα και η χυδαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ σπάνε νέα ρεκόρ! Αν ο κ. Τσίπρας δεν διαγράψει τον βουλευτή του θα αποδείξει για μια ακόμη φορά ότι πίσω από την εκστρατεία λάσπης βρίσκεται το κόμμα του και ότι η χυδαιότητα, η αθλιότητα και η πολιτική κατάντια είναι, δυστυχώς, συνώνυμα του ΣΥΡΙΖΑ!».

Σε δήλωση που εξέδωσε μετά τα μεσάνυχτα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει μεταξύ άλλων πως «δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η χρήση ενός απαράδεκτου hashtag» και πως η χρήση του #νδ_παιδεραστες στην ανάρτηση του «Ήταν λάθος που έγινε από καθαρή αβλεψία συνεργάτη στο πλαίσιο ανάρτησης ενός σατυρικού (sic) βίντεοι».

H δήλωση Χάρη Μαμουλάκη, Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

«Το ότι ο 53χρονος ήταν προβεβλημένο μέλος της ΝΔ δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση τη χρήση ενός απαράδεκτου hashtag. Ήταν λάθος που έγινε από καθαρή αβλεψία συνεργάτη στο πλαίσιο ανάρτησης ενός σατυρικού βίντεο στο TikTok. Το ότι η κυβέρνηση θεώρησε το συγκεκριμένο γεγονός ως σανίδα σωτηρίας και το εκμεταλλεύεται ως εργαλείο αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από την ουσία της φρικιαστικής αυτής υπόθεσης, είναι άξιο προβληματισμού. Αν υπολογίζει ότι θα σταματήσουμε να ζητάμε τη δημοσιοποίηση όλων των ονομάτων της λίστας της ντροπής και δη όσων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, πλανάται».

