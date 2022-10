Life

Βασίλισσα Ελισάβετ: Χιλιάδες αρκουδάκια Πάντινγκτον θα δοθούν στη μνήμη της

Ένα από τα πιο δημοφιλή λούτρινα της Βρετανίας θα δοθεί σε παιδιά σε ίδρυμα. Πρόκειται για αυτά που είχαν αφεθεί έξω από τις βασιλικές κατοικίες.

Περισσότερα από χίλια λούτρινα αρκουδάκια - στην πλειονότητά τους με τη μορφή του Πάντινγκτον, του δημοφιλούς ήρωα των παραμυθιών - τα οποία άφησαν Βρετανοί έξω από τις κατοικίες της βασιλικής οικογένειας ως φόρο τιμής στην αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β’, θα παραδοθούν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα για ευάλωτα παιδιά.

Όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, τα αρκουδάκια συγκεντρώθηκαν και θα παραδοθούν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Barnardo’s, του οποίου η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ήταν ευεργέτιδα επί περίπου τρεις δεκαετίες.

«Υποσχόμαστε να φροντίσουμε αυτά τα αρκουδάκια που θα αγαπηθούν πολύ και θα χαρίσουν χαρά στα παιδιά που υποστηρίζουμε», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ιδρύματος Barnardo’s Λιν Πέρι.

Με το κόκκινο καπέλο και το μπλε παλτό του, ο αρκούδος Πάντινγκτον είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες της βρετανικής παιδικής λογοτεχνίας από τη δεκαετία του 1950.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 70 ετών στον θρόνο, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα χιουμοριστικό βίντεο με το διάσημο αρκουδάκι. Μεταξύ άλλων, του είχε εκμυστηρευτεί πως φροντίζει να έχει πάντα στην τσάντα της ένα σάντουιτς με μαρμελάδα (το αγαπημένο του Πάντινγκτον).

Το συγκεκριμένο βίντεο, που δεν άργησε να γίνει viral, ήταν μια από τις τελευταίες χαρούμενες αναμνήσεις της βασίλισσας Ελισάβετ - η οποία έφυγε από τη ζωή στις 8 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 96 ετών.

