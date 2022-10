Συνταγές

Λαζάνια με κιμά μπολονέζ και μπεσαμέλ από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια συνταγή, που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους, μας δείχνει βήμα - βήμα η Αγρυρώ Μπαρμπαρίγου.

Μια καταπληκτική συνταγή για λαζάνια με κιμά μπολονέζ και εύκολη μπεσαμέλ που θα τους ξετρελάνει όλους, ετοιμασε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό", την Δευτέρα.

Όπως λέει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, είναι μια εύκολη συνταγή, ιδανική για κάθε περίσταση, με την πιο εύκολη μπεσαμέλ που φτιάξατε ποτέ.

Υλικά

Για τα λαζάνια

4 κ.σ. ελαιόλαδο

1.250 γρ. κιμά ανάμεικτο

1 φέτ. μπέικον (ψιλοκομμένη)

2 κρεμμύδια ξερά (ψιλοκομμένα)

2 καρότα (ψιλοκομμένα)

2 κλων. σέλερι (ψιλοκομμένα)

2 σκελ. σκόρδο (ψιλοκομμένες ή σπασμένες)

1 κουτάλια γεμάτη πελτέ ντομάτας

2 συσκ. ψιλοκομμένες ντομάτες

1 φλ. λευκό ξηρό κρασί

1 φλ. γάλα πλήρες

2 δαφνόφυλλα

Θυμάρι

2 κλων. μαϊντανό

Αλάτι

Πιπέρι

Για το ταψί

1 συσκ. λαζάνια (500 γρ.)

1 φλ. ψιλοτριμμένη παρμεζάνα ή κεφαλοτύρι

2 μπάλες φρέσκια μοτσαρέλα

Λίγο ελαιόλαδο

Για την εύκολη μπεσαμέλ

1½ lt γάλα

6 κ.σ. κορν φλάουρ γεμάτες

3 κ.σ. βούτυρο

2 πρέζα/ες μοσχοκάρυδο

αλάτι

πιπέρι

1/4 φλ. κεφαλοτύρι ή παρμεζάνα ψιλοτριμμένη

1 αυγό (προαιρετικά)

Για τη σάλτσα μπολονέζ

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο, σε μία πλασοτέ (φαρδιά και ρηχή) κατσαρόλα, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Σοτάρουμε τον κιμά με το μπέικον για περίπου 7-8 λεπτά μέχρι να ροδίσει και να αλλάξει χρώμα ο κιμάς.

Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα λαχανικά (κρεμμύδι, καρότο και σέλερι) και τα σοτάρουμε, ανακατεύοντας τακτικά, για περίπου 4-5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το κρεμμύδι και να γίνει διάφανο.

Προσθέτουμε το σκόρδο συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 1-2 λεπτά και στη συνέχεια ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας.

Τρίβουμε με κουτάλα στην βάση της κατσαρόλας και αφήνουμε τον πελτέ να ψηθεί για 1 λεπτό και να βγάλει τα αρώματά του.

Σβήνουμε με το κρασί.

Αφήνουμε το κρασί να εξατμιστεί κατά το ήμισυ.

Με τον τρόπο αυτό θα κρατήσουμε όλα τα αρώματα του κρασιού και θα εμπλουτίσουμε με γεύση τη σάλτσα μπολονέζ.

Προσθέτουμε τα δαφνόφυλλα, το θυμάρι, τα κοτσάνια μαιντανού, τις ψιλοκομμένες ντομάτες και το γάλα.

Αφήνουμε τη σάλτσα να έρθει σε σημείο βρασμού.

Τότε, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά, βάζουμε καπάκι και σιγοβράζουμε τη σάλτσα μπολονέζ για περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά, μέχρι να μελώσει η σάλτσα και να βγάλουν τα υλικά όλα τα αρώματα τους.

Ανακατεύουμε την σάλτσα 3-4 φορές καθ/ όλη τη διάρκεια του βρασμού.

Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι προς το τέλος.

Για την εύκολη μπεσαμέλ





Βάζουμε όλα τα υλικά σε μία κατσαρόλα εκτός από το τυρί (και το αυγό για όσους το θέλουν στη συνταγή).

Αφήνουμε να δέσει, ανακατεύοντας με σύρμα τακτικά, σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.

Στο τέλος, πασπαλίζουμε μοσχοκάρυδο, προσθέτουμε το αυγό (προαιρετικά) και το τριμμένο τυρί και ανακατεύουμε με σύρμα να λιώσει.

Η συνταγή αυτή, δίνει μια εύκολη μπεσαμέλ, που παραμένει βελούδινη τρεμουλιαστή κι αφράτη ακόμα και μετά από ώρες.

Για τα λαζάνια στο ταψί

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C στον αέρα.

Θα χρησιμοποιήσουμε μεγάλο πυρίμαχο σκεύος ή μακρόστενο βαθύ ταψί 30?40 εκ.

Λαδώνουμε ελαφρά το ταψί.

Ρίχνουμε και απλώνουμε στο ταψί μία κουταλιά γεμάτη, μπεσαμέλ.

Κάνουμε μία στρώση με ξερά λαζάνια, μετά μία στρώση σάλτσα μπολονέζ (επάνω στα λαζάνια) και κατόπιν μία στρώση μπεσαμέλ.

Πασπαλίζουμε λίγο τριμμένο τυρί και κάνουμε μία στρώση λαζάνια.

Συνεχίζουμε να κάνουμε στρώσεις των υλικών μέχρι να γεμίσουμε το ταψί.

Στο τέλος, ρίχνουμε την υπόλοιπη σάλτσα μπολονέζ και καλύπτουμε με την υπόλοιπη μπεσαμέλ.

Αραδιάζουμε λεπτές φέτες μοτσαρέλας στην επιφάνεια.

Καλύπτουμε το φαγητό με βουτυρωμένο αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στον φούρνο,στη μεσαία σχάρα, για περίπου 40 λεπτά.

Προς το τέλος του ψησίματος, ξεσκεπάζουμε τα λαζάνια και ψήνουμε για 10 λεπτά, να ροδίσει ελαφρά η επιφάνεια.

Αφήνουμε τα λαζάνια μπολονέζ, να σταθούν για 15 λεπτά επάνω στον πάγκο της κουζίνας.

Έπειτα σερβίρουμε σε κομμάτια.





Ειδήσεις σήμερα:

“Ράδιο Αρβύλα”: άφιξη από… άλλο πλανήτη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κολωνός - Δικηγόρος 33χρονου: η 12χρονη ζητούσε να καλύψει τα παράθυρα του αυτοκινήτου

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης έδινε κουράγιο σε καρκινοπαθή αθλήτρια, ενώ έδινε μάχη για την ζωή του