Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Γιατί άφρισε η θάλασσα; (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστήμoνες εξηγούν γιατί η θάλασσα στην Κρήτη άφρισε μετά την φονική κακοκαιρία.

(πηγή εικόνας: facebook / Kostas Foteinakis)

Άφρισε η θάλασσα στην Αγία Πελαγία της Κρήτης όπου από την κακοκαιρία του Σαββάτου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και προκλήθηκαν τεράστιες καταστροφές σε οχήματα και καταστημάτα.

Εκτεταμένοι λευκοί αφροί, που σε συνδυασμό με τις μεγάλες ποσότητες λάσπης κατά τόπους γίνονται καφέ, έχουν κάνει την εμφάνισή τους στις ακτές της Κρήτης.

Η διευθύντρια ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, Δρ. Στέλλα Ψαρρά μιλώντας στο cretalive.gr εξηγεί πως είναι το αποτέλεσμα του τεράστιου όγκου βροχής που λόγω της κακοκαιρίας έπεσε τις προηγούμενες μέρες στην Κρήτη, δημιουργώντας τόνους λάσπης που κατέληξαν στη θάλασσα, μεταφέροντας εκεί φερτά υλικά μεταξύ των οποίων και μεγάλες ποσότητες θρεπτικών συστατικών. Το πιθανότερο είναι πως τα θρεπτικά συστατικά προκάλεσαν κάποια έντονη ανάπτυξη πλαγκτονικών μικροοργανισμών, οι οποίοι σαν προϊόντα του μεταβολισμού τους απελευθερώνουν στο θαλάσσιο περιβάλλον πολυσακχαρίτες, πρωτεΐνες και άλλα οργανικά συστατικά τα οποία με την ανάδευση και τον κυματισμό προκαλούν το φαινόμενο του αφρισμού (ανάλογο με τη μαρέγκα, όταν χτυπάμε το ασπράδι του αυγού που είναι πρωτεΐνη).

Σύμφωνα με την ίδια, δεν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο ή τοξικό. Όμως, για να ειπωθεί κάτι με ασφάλεια θα πρέπει να γίνει δειγματοληψία και ανάλυση. Το ΕΛΚΕΘΕ έχει πολλές φορές επισημάνει και προτείνει και στην Περιφέρεια Κρήτης την ανάγκη να συσταθεί ένα δίκτυο παρακολούθησης των ακτών, κάτι που όμως δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει, παρά τις σχετικές εξαγγελίες από την Περιφέρεια Κρήτης.

«Δεν το έχω δει ποτέ στην Κρήτη, θυμίζει εικόνες από πολύ πιο «πλούσιες» θάλασσες στη Β. Ευρώπη ή και το φαινόμενο που παρατηρήθηκε πέρσι στις ακτές της θάλασσας του Μαρμαρά που έφτασε με τα ρεύματα και στο Β.Α. Αιγαίο, μου κάνει τρομερή εντύπωση και είναι ενδιαφέρον να έχουμε κάποιο δείγμα», αναφέρει η επιστήμονας του ΕΛΚΕΘΕ.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Μηχανή παρέσυρε 26χρονη

Ενεργειακή κρίση - Επιδοτήσεις: Το φυσικό αέριο "αλλάζει" το σχέδιο για το 2023

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό - Λύτρας: η Ανακρίτρια “άδειασε” τους αστυνομικούς, αλλά...