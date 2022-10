Πολιτική

Κόντρα Δρίτσα – Κούγια για τη “φαντασίωση” της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακύρωσε συνέντευξη Τύπου για το δυστύχημα στην Αίγινα, διαμαρτυρόμενος για το σχόλιο του δικηγόρου για την υπόθεση της 19χρονης, ο Θ.Δρίτσας. Η απάντηση Κούγια.

Με μια επιστολή του ο Θοδωρής Δρίτσας ακύρωσε συνέντευξη Τύπου, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, λόγω των δηλώσεων του δικηγόρου Αλέξη Κούγια, περί «ικανοποίησης της φαντασίωσης» της 19χρονης που κατήγγειλε ότι βιάστηκε από δύο αστυνομικούς στο ΑΤ Ομονοίας.

Η επιστολή και η ανάρτηση του Θοδωρή Δρίτσα

«Πειραιάς, 20 Οκτωβρίου 2022

Κύριε Αλέξη Κούγια,

κανονικά, σήμερα είχα προγραμματίσει να ρυθμίσω σε συνεννόηση μαζί σας τις τελευταίες λεπτομέρειες για την προγραμματισμένη από κοινού και κατ' αντιπαράσταση συνέντευξη τύπου, την Τρίτη 25 Οκτωβρίου, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, σχετικά με το τραγικό δυστύχημα της Αίγινας στις 16 Αυγούστου 2016, μετά από την αποδοχή εκ μέρους σας της δικής μου πρόκλησης-πρόσκλησης, αφού προηγήθηκε η ανταλλαγή εξώδικων δηλώσεων και άλλων ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Ακούγοντας όμως και διαβάζοντας μόλις χθες τη δημόσια δήλωσή σας σχετικά με την 19χρονη γυναίκα που κατήγγειλε το βιασμό της από αστυνομικούς στο ΑΤ Ομόνοιας, σπεύδω να σας ενημερώσω ότι ανακαλώ την προαναφερθείσα πρωτοβουλία μου και ματαιώνω την προγραμματισθείσα συνέντευξη τύπου.

Η δήλωσή σας "Η κοπέλα ικανοποίησε μία φαντασίωσή της", μου προκάλεσε φρίκη. Δεν έχει πλέον κανένα νόημα, αντίθετα μού είναι κυριολεκτικά αδύνατον να καθίσω στο ίδιο τραπέζι μαζί σας και να δώσω προς τους εκπροσώπους του τύπου κοινή συνέντευξη, έστω κι αν αυτή, όπως ήταν προγραμματισμένη, θα ήταν προς δημόσια αντιπαράσταση και αντιπαράθεση απόψεων σχετικά με τους τουλάχιστον απολύτως αβάσιμους επαναλαμβανόμενους ισχυρισμούς από εσάς και από το 2016 εναντίον μου ως Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και εναντίον του τότε Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου ε.α. κυρίου Σταμάτη Ράπτη, για "συγκάλυψη των πραγματικών ενόχων" του τραγικού και πολύνεκρου συμβάντος.

Κύριε Αλέξη Κούγια,

ιδιαίτερα σε αυτήν τη συγκυρία, εξαντλήθηκε από τη μεριά μου και η πλέον ρομαντική διάθεση υπέρβασης συμβατικών κανόνων, που ομολογώ ότι ήταν το μόνο κίνητρο για την πρόκληση που σας απηύθυνα και την οποία αποδεχτήκατε.

Ο καθείς και τα όπλα του.

Θοδωρής Δρίτσας

ΥΓ: Κοινοποιώ ταυτόχρονα την παρούσα επιστολή μου προς τον αξιότιμο Πρόεδρο του Δ.Σ.Π. κ. Ηλία Κλάππα και προς τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου για την ενημέρωσή τους αλλά και για να εκφράσω για μία ακόμα φορά τα βαθύτατα αισθήματα τιμής προς εκείνους που με γενναιοδωρία αποδέχτηκαν το αίτημά μου και παραχώρησαν την Αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Π., για την πραγματοποίηση της συνέντευξης τύπου, η οποία πλέον ματαιώνεται οριστικά. Τους ευχαριστώ και τους υπολήπτομαι».

Θοδωρής Δρίτσας??

Η απάντηση του Αλέξη Κούγια

«Βαρέθηκα τόσα χρόνια κάποιους τεμπέληδες – μυαλοπώληδες που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, ακόμη κι αυτούς που έχουν σπουδάσει κάτι και επιβιώνουν μόνο μέσα από μια κομματική ταυτότητα, οι οποίοι, για να τους προσέξουν και να γίνει αναφορά του ονόματός τους είτε σ’ ένα δελτίο ειδήσεων, είτε σε κάποια στρατολογημένα ΜΜΕ και sites, χρησιμοποιούν το όνομα μου και αναφέρονται σε δικαστικές υποθέσεις και σε δικαστικές αποφάσεις, όπου ήμουν Δικηγόρος υπερασπίσεως, όταν αυτές οι δικαστικές αποφάσεις είναι κόντρα στις ψηφοθηρικές – κομματικές τους επιδιώξεις.

Δεν θέλω να απαντήσω προσωπικά σε κάθε έναν από αυτούς και αυτές, γιατί δεν θέλω να παίξω το παιχνίδι τους.

Λυπάμαι που οι άνθρωποι αυτοί, ενώ ορκίστηκαν να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους και ορκίζονται στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να παρεμβαίνουν καθημερινά με ωμό και βάρβαρο τρόπο στο έργο της Δικαιοσύνης και να κάνουν επιθέσεις είτε σε Δικαστές είτε σε μένα προσωπικά και ειδικά τώρα ενόψει εκλογών, μόνο για να δουν το όνομά τους γραμμένο ακόμη και για μια συκοφαντική δήλωση εις βάρος μου.

Βαρέθηκα αυτή την ταπεινή και παράνομη συμπεριφορά τους και θέλω να τους δηλώσω για ακόμη μια φορά ότι η γνώμη τους καθόλου δεν με ενδιαφέρει, γιατί μου είναι αδιάφοροι και σαν ανθρώπινες προσωπικότητες, και αυτή την άποψή μου γι’ αυτούς την έχω διαμορφώσει διαχρονικά.

Αθήνα, 20/10/2022

Με εκτίμηση και σεβασμό

Αλέξιος Κούγιας».

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός 12χρονης - Λύτρας: αστυνομικοί σύχναζαν στο μαγαζί του 53χρονου

Σταϊκούρας - Επίδομα θέρμανσης: προκαταβολή σε όσους πήραν και πέρσι το βοήθημα

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: ήρθε η ώρα να πάρουμε τολμηρές αποφάσεις για το κόστος ενέργειας