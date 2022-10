Κοινωνία

ΑΠΘ: Επίθεση με μολότοφ κατά αστυνομικών (βίντεο)

Επίθεση με μολότοφ κατά ανδρών διμοιρίας των ΜΑΤ, που εκτελούσε υπηρεσία φρούρησης στο ΑΠΘ.

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Λίγη ώρα μετά τη λήξη της συναυλίας του ράπερ Λεξ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε με βόμβες μολότοφ στη διμοιρία που φρουρούσε την υπό ανέγερση βιβλιοθήκη στο ΑΠΘ.

Οι διμοιρίες των ΜΑΤ απάντησαν άμεσα κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων. Μέσα σε λίγα λεπτά τα επεισόδια γενικεύτηκαν. Μια δεύτερη ομάδα κουκουλοφόρων άνοιξε νέο μέτωπο με τις αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Εθνικής Αμύνης.

Δικυκλιστές της ομάδας «Δράση» δέχτηκαν επίθεση με πέτρες όταν επιχείρησαν να συλλάβουν έναν ταραξία απέναντι από το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Συνελήφθη νεαρός για συμμετοχή στα επεισόδια

Η Ομάδα Συλλήψεων της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης προχώρησε στη σύλληψη ενός 32χρονου με την κατηγορία ότι πετούσε πέτρες προς τους αστυνομικούς και συμμετείχε στα επεισόδια. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα, τα άτομα που προκάλεσαν τα επεισόδια οπισθοχώρησαν προς την πλατεία Αγ. Γεωργίου. Εκεί πυρπόλησαν δύο κάδους απορριμμάτων και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Πηγή: thestival.gr





