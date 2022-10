Κοινωνία

ΑΤ Ομονοίας: Επεισόδια με πετροπόλεμο, μολότοφ και χημικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτεταμένα επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, μετά από πορεία διαμαρτυρίας για την υπόθεση με την καταγγελία 19χρονης για βιασμό από αστυνομικούς.

Επεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, μετά από πορεία διαμαρτυρίας προς το Α.Τ Ομόνοιας, το απόγευμα της Παρασκευής.

Τη συγκέντρωση είχαν οργανώσει ομάδες αναρχικές συλλογικότητες, διαμαρτυρόμενοι για την υπόθεση με την καταγγελία της 19χρονης για βιασμό μέσα στο Α.Τ.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι από τους συγκεντρωμένους πέταξαν πέτρες και μολότοφ κατά αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Παρασκευή ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, σχετικά με την καταγγελία βιασμού 19χρονης μέσα στο ΑΤ Ομονοίας και την μη προφυλάκιση των δύο αστυνομικών που συνελήφθησαν για την υπόθεση, διάσταση στην οποία δόθηκε και πολιτική χροιά, τόσο με συγκέντρωση της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, όσο και με την αντιπαράθεση του με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θόδωρο Δρίτσα.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου, με τον οποίο έχουν ραντεβού την Κυριακή, στις 00:30, στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1, ο Αλέξης Κούγιας είπε ότι τους δύο αστυνομικούς, τους αντιμετώπισαν «ο αυστηρότερος εισαγγελέας» και ένας από τους πιο αυστηρούς ανακριτές.

Δεν θέλησε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς της 19χρονης, για την οποία είπε προ ημερών ότι «εκπλήρωσε μια φαντασίωσή της», σημειώνοντας πάντως ότι «όποιος διαβάσει την δικογραφία, θα πει το ίδιο πράγμα».

Ο Αλέξης Κούγιας είπε ωστόσο «Τι νομίζετε; Ότι ξαφνικά οι δικαστές βλέπουν βιαστές και τους αφήνουν ελεύθερους. Όσες υποθέσεις βιασμών είχα τα πρώτα 45 χρόνια της δικηγορίας μου, έχουν προκύψει τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαστε στα δικαστήρια για να βοηθήσουμε τους δικαστές και συμπάσχουμε μαζί με τους δικαστές, είναι ανυπόφορη η κατάσταση».

Σχολιάζοντας δηκτικά τις «πολιτικές παρεμβάσεις» για υποθέσεις που χειρίζεται η Δικαιοσύνη, ο Αλέξης Κούγιας είπε «δεν πρέπει να λεγόμαστε ποινικολόγοι, πρέπει να λεγόμαστε πολιτικοποινικολόγοι. Μεταφέρονται οι υποθέσεις στην Βουλή. Άνθρωποι χωρίς να ξέρουν τις δικογραφίες, αγνοούν την Δικαιοσύνη, αγνοούν τους δικαστές, αγνοούν τους εισαγγελείς, βγαίνουν στην τηλεόραση και κάνουν κρίση πάνω σε δικαστικές αποφάσεις. Αυτό είναι αντισυνταγματικό».

«Δεν μπορεί κάθε φορά που βγαίνει μια απόφαση που δεν σου αρέσει, να βγαίνεις και να στέλνεις την Νεολαία σου να κάνει συγκεντρώσεις», είπε δηκτικά ο κ. Κούγιας, αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ.

Παρακολουθήστε τον διάλογο του Αλέξη Τσίπρα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Απανθρακώθηκαν 2 μωρά σε σκάφος με μετανάστες

Θεσσαλονίκη - Ασέλγεια σε 14χρονη: Συνελήφθη 42χρονος

Παναγιώτης - Ραφαήλ: τα πρώτα του βήματα και ο “χαμός” που θα κάνει! (βίντεο)