Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι απαντήσεις των πολιτών στα “καυτά” ερωτήματα για την ενεργειακή κρίση, τα μέτρα στήριξης, αλλά και την στάση των Αρχών στις μεγάλες υποθέσεις που μας συγκλονίζουν το τελευταίο διάστημα.

Απόψε, Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Τι ανησυχεί τους πολίτες για το δύσκολο χειμώνα που ξεκινά και πώς προσδοκούν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές αναταράξεις;

Πώς αξιολογούν τα μέτρα στήριξης και τι αναμένουν από το «καλάθι του νοικοκυριού»;

Ακόμη, πώς αντιμετωπίζουν τη στάση διωκτικών και δικαστικών αρχών στις μεγάλες ποινικές υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα;

Ποιες από αυτές τις υποθέσεις συγκλόνισαν τους πολίτες και τι πιστεύουν για τα φαινόμενα εγκληματικότητας;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο μαιευτήρας που υπέστη έμφραγμα στην διάρκεια τοκετού

“Ενώπιος Ενωπίω” - Αλέξης Κούγιας: Ο πρώτος γάμος, η Βατίδου και η νέα σύντροφος

Ιωάννα Παλιοσπύρου - Επίθεση με καυστικό υγρό: πολύ γρήγορα βρέθηκαν μιμητές (βίντεο)