Ο Τέρενς Κουίκ... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο πολύπειρος δημοσιογράφος συζητά με τον Νίκο Χατζηνικολάου για τις μεγάλες στιγμές στην καριέρα του, την ενασχόληση με την πολιτική, αλλά και την προσωπική ζωή του.

Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου, στις 00:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Τέρενς Κουίκ.

Ο Τέρενς Κουίκ.αφηγείται άγνωστα περιστατικά από την προσωπική και την τηλεοπτική του διαδρομή.

Τι λέει για τα πρώτα του βήματα στην ενημέρωση, ο ΑΝΤ1, τις μεγάλες επιτυχίες και τις δυνατές συνεργασίες.

Πως αναφέρεται ο γνωστός δημοσιογράφος στους γάμους και στα παιδιά του, την ανάμειξη στην πολιτική και την απόφασή του να την εγκαταλείψει οριστικά.

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή