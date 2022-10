Κοινωνία

Missing Alert για την εξαφάνιση 47χρονης

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".



Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας γυναίκας 47 ετών από την περιοχή του Κεραμεικού.

Όπως αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού», «στις 06/09/2022, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Κεραμεικού η Κρέπαππα Αθηνά, 47 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Κρέπαππα Αθηνάς προχώρησε σήμερα 24/10/2022 στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Κρέπαππα Αθηνά έχει ύψος 1,65 μ., βάρος 58 κιλά, έχει καστανοκόκκινα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε λαδί μπουφάν, λαδί παντελόνι και αθλητικά παπούτσια. Φέρει τατουάζ μικρό τριαντάφυλλο στην δεξιά πλευρά της πλάτης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση».

