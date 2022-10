Υγεία - Περιβάλλον

28η Οκτωβρίου: Rapid test δωρεάν σε 31 σημεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού και πότε θα βρίσκονται κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ, για την διενέργεια ελέγχων ανίχνευσης κρουσμάτων κορονοϊού.

Aπό τον ΕΟΔΥ ανακοινώθηκαν τα σημεία σε όλη την Ελλάδα, καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα βρίσκονται σε αυτά, τα κινητά κλιμάκια του Οργανισμού, την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022, για την διενέργεια rapid test προς ανίχνευση κρουσμάτων κορονοϊού.

Αναλυτικά τα σημεία και οι ώρες:

Δ. Αμαρουσίου, Σταθμός ΗΣΑΠ Αμαρουσίου, 09:30-15:00

Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30-15:00

Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 08:30-16:30

Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, ΚΑΠΗ Πανοράματος, Αγ. Γεωργίου 4, 09:00-15:00

Αιτωλοακαρνανία, Αγρίνιο, Παλιά Λαχαναγορά, 09:00-15:00

Αργολίδα, Κοινωνικό Ιατρείο, Ναύπλιο, 09:00-13:00

Άρτα, Κέντρο Υγείας Άρτας-ISOBOX, 09:00-15:00

Αχαΐα, Πάτρα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 09:00-15:00

Βοιωτία, Παλιό Δημαρχείο Λιβαδειάς, 08:30-15:00

Δράμα, Πρώην Δημαρχείο, Έναντι Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-15:00

Έβρος, Φουαγιέ Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας, 09:00-15:00

Έβρος, Κ.Υ. Ορεστιάδας, Ευριπίδου Ζιγκμπουργκ 10, 09:00-15:00

Θεσπρωτία, Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνθεον, 09:00-15:00

Ιωάννινα, ΜΕΓΑ Εμβολιαστικό, Καλπακίου 9, 09:00-15:00

Καρδίτσα, Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα (Παυσίλυπο), Μυρμιδόνων 2, 09:00-15:00

Καστοριά, ISOBOX Λεωφόρος Κύκνων, 09:00-15:00

Κέρκυρα, Δημοτικό Θέατρο, Μάντζαρου 5, 09:00-15:00

Κιλκίς, ΚΑΠΗ Κιλκίς, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00 - 15:00

Κοζάνη, Κέντρο Υγείας Κοζάνης, Αριστοφάνους 5Α, 09:00-15:00

Κως, Ιερού Λόχου 15 (πρώην παιδικός σταθμός), 09:00-14:00

Λάρισα, Δημαρχείο, 09:00-15:00

Μαγνησία, Παραλία Βόλου, έναντι Πανεπιστημίου, 09:00-15:00

Μεσσηνία, Καλαμάτα, Αίθουσα "Α. Κουμουνδούρος", 09:00-15:00

Μεσσηνία, Μεσσήνη, Δασκαρόλειο Πολιτιστικό Κέντρο, 09:30-14:30

Ξάνθη, Κέντρο Υγείας Ξάνθης, ISOBOX, Ανδρέα Δημητρίου 1, 09:00-15:00

Πιερία, Είσοδος Παλαιού Νοσοκομείου Κατερίνης, 09:00 - 15:00

Ροδόπη, Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, 09:00-15:00

Σέρρες, Κέντρο Υγείας Σερρών, 09:00-15:00

Σκιάθος, Λιμάνι Σκιάθου, 09:00-15:00

Τρίκαλα, Πάροδος Γαριβάλδη, Πεζόδρομος Πνευματικού Κέντρου, 09:00-15:00

Φθιώτιδα, Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, Χώρος Εκδοτηρίων, 09:00-15:00

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις – αλλαγές στα σημεία και στο ωράριο των μαζικών δειγματοληψιών.

Η έκδοση ψηφιακής βεβαίωσης αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 πραγματοποιείται από το gov.gr, στην υπηρεσία «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορoνοϊού COVID-19». Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet.

Για τους μη εμβολιασμένους πολίτες η ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από το gov.gr είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Τράγος τραυμάτισε σοβαρά παιδί

Φωτιά σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια

28η Οκτωβρίου: ο καιρός του τριημέρου