28η Οκτωβρίου: Κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό

Από τον Λυκαβηττό ξεκίνησαν οι επίσημοι εορτασμοί για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ήχησαν οι «παραδοσιακοί» κανονιοβολισμοί από τον λόφο του Λυκαβηττού για την 28η Οκτωβρίου.

Στις στις 6:46 το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκαν 21 κανονιοβολισμοί, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού προς τιμήν της εθνικής επετείου.

Θα ακολουθήσουν κανονιοβολισμοί στις 10:00 το πρωί και στις 17:35 το απόγευμα.

