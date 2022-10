Κόσμος

ΗΠΑ: πυροβολισμοί έξω από εκκλησία στο Πίτσμπουργκ (βίντεο)

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από εκκλησία στην οποία γινόταν κηδεία. Ποια η κατάσταση της υγείας των θυμάτων.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Πιτσμπουργκ των ΗΠΑ, μετά από επεισόδιο πολλαπλών πυροβολισμών.

Πανικός προκλήθηκε στην περιοχή και σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν μόνοι τους στο νοσοκομείο, ένας ακόμη διακομίσθηκε από ασθενοφόρο σε κρίσιμη κατάσταση ενώ ακόμη ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

??#BREAKING: Multiple victims shot at a funeral being held at a church



??#Pittsburgh | #PA



Right now Multiple law enforcement’s are at the scene where multiple people have been shot at a funeral being held at a church with at least 4-6 people Have been repeatedly shot pic.twitter.com/IL4M1soLIU — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 28, 2022

ALERT: Multiple shots fired in the area of 3700 block of Brighton Road. There are an unknown number of victims at this time. This is a very active scene. Please avoid the area. pic.twitter.com/DPBLgKmdHO

— Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) October 28, 2022

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα από το αυτοκίνητό του προς πλήθος ανθρώπων που παρεβρίσκονταν σε κηδεία ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις "χτενίζουν" την περιοχή.

