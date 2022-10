Οικονομία

Κρήτη: Φοροδιαφυγή 1,1 εκατομμυρίου από ψητοπωλείο

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, όταν άρχισαν να ψάχνουν τα βιβλία της επιχειρήσεις.

Ψητοπωλείο με «χρυσό» τζίρο, αλλά χωρίς αποδείξεις έλεγξαν οι άνθρωποι της ΑΑΔΕ, στην κεντρική πλατεία των Χανίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για επιχείρηση με μόλις πέντε χρόνια ζωής, η οποία εντοπίστηκε να φοροδιαφεύγει σε τρία επίπεδα:

Στα στοιχεία, που υπέβαλε στις φορολογικές της δηλώσεις

Στην έλλειψη των απαιτούμενων λογισμικών

Στις αποδείξεις, που δεν εξέδιδε στις παραγγελίες μέσω πλατφορμών delivery

Οι ελεγκτές έκαναν φύλλο και φτερό τα φορολογικά δεδομένα των χρήσεων 2018, 2019 και 2020, και διαπίστωσαν τα εξής:

από τα στοιχεία των υποβληθεισών δηλώσεων προέκυπταν μηδαμινά ακαθάριστα έσοδα και ζημιές σωρευτικά άνω των 90.000 ευρώ για τις τρεις αυτές χρήσεις.

επισκεπτόμενοι την επιχείρηση, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς την χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της!

τα δεδομένα των ψηφιακών πλατφορμών παραγγελιοληψίας τέθηκαν στον ειδικό αλγόριθμο προς επεξεργασία και σύγκριση με τις εκδοθείσες αποδείξεις. Διαπιστώθηκε ότι, συνολικά, σε 137.000 παραγγελίες, δεν είχαν εκδοθεί Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών, συνολικής αξίας 1,1 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ΦΠΑ 143.000 ευρώ !

Πλέον των προστίμων και προσαυξήσεων, που έχουν ήδη επιβληθεί στην επιχείρηση, οι ελεγκτές συνεχίζουν την έρευνα και σε άλλα φορολογικά δεδομένα της επιχείρησης.

