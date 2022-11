Κοινωνία

Σύνταγμα: Πτώση ατόμου από ύψος

Από ψηλά έπεσε ένα άτομο, το οποίο μάλλον εκτελούσε εργασίες. Οι πρώτες πληροφορίες.

Από μεγάλο ύψος, παράθυρο ή μπαλκόνι έπεσε ένα άτομο στο Σύνταγμα, βρίσκοντας ακαιρίαιο θάνατο.

Το άτομο, αγνώστων προς το παρόν στοχειών έπεσε στην οδό Απόλλωνος 3-5.

Τα αίτια της πτώσης δεν έχουν διευκρινιστεί, αλλά φέρεται να εκτελούσε εργασίες στο σημείο.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία και σπεύδει ασθενοφόρο, για να παραλάβει τη σορό.

