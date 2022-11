Κοινωνία

Κολωνός: Η 12χρονη αναγνώρισε τρεις άνδρες

Ολοκληρώθηκε η πολύωρη κατάθεση της 12χρονης την οποία βίαζε και εξέδιδε ο 56χρονος.

Τρεις άνδρες αναγνώρισε η 12χρονη από τον Κολωνό κατά την πολύωρη κατάθεσή της στη ΓΑΔΑ.

Το παιδί κατέθεσε για τέταρτη φορά με τη συμβολή ειδικών παιδοψυχολόγων, ενώ τις έδειξαν δεκάδες φωτογραφίες υπόπτων, αλλά και ατόμων που έχουν προσέλθει αυτοβούλως στις Αρχές.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που, σύμφωνα με πληροφορίες, η 12χρονη απάντησε «δεν θυμάμαι».

Προηγουμένως είχαν προσέλθει αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ δύο άνδρες, Έλληνες 50 και 34 ετών, που ανέφεραν ότι συνομίλησαν μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με άτομο που πιθανόν προσομοιάζει στην ανήλικη.

Οι ανωτέρω εξετάστηκαν ενόρκως και αποχώρησαν, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους στην υπόθεση.

Εν τω μεταξύ, πλέον έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα στοιχεία όλων των συλληφθέντων, που φέρονται να βίασαν την 12χρονη.

