“The 2Night Show” - Άνδρη Θεοδότου: Έπρεπε να κρατάω κρυφή τη σχέση μου με τον σύζυγο μου

Η αγαπημένη ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Εκτός Υπηρεσίας», άνοιξε… την καρδιά της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Την Άνδρη Θεοδότου υποδέχθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο The 2night Show. Η ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Εκτός Υπηρεσίας», μίλησε μεταξύ άλλων, για τη γνωριμία με τον άντρα της και το λόγο που απαγορευόταν να έχουν σχέση.

«Γνωριστήκαμε στο Θέατρο Τέχνης. Κατ’ αρχήν τον θαυμάζω και κάθε μέρα τον ερωτεύομαι περισσότερο γιατί είναι ένας ήρεμος άνθρωπος και δεν είμαστε των ίδιων levels τρέλας. Ο ένας έρχεται κι ισορροπεί τον άλλον. Αλίμονο αν δεν θαυμάζαμε τους συντρόφους μας.

Ήταν σε μεγαλύτερο έτος, εκείνος στο τρίτο κι εγώ στο πρώτο. Στο Θέατρο Τέχνης απαγορευόταν να έχουμε σχέση μεταξύ μας, οπότε είχαμε δεσμό στα κρυφά. Οι συμμαθητές δεν θα καρφώσουν, στον καθηγητή μην πάει η κατάσταση. Όσα ζευγάρια ξέρω εγώ, το έκρυβαν επιμελώς. Τύπου συμμαθητές και το βράδυ βγαίναμε κανονικά σαν ζευγάρι… Το είχαμε κρατήσει κρυφό για ένα χρόνο» δήλωσε η Άνδρη Θεοδότου, αποκαλύπτοντας πως είχε καθηγητή στη σχολή τον πατέρα του, ο οποίος μετέπειτα έγινε πεθερός της.

