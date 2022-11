Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: 4 νέα εντάλματα σύλληψης

"Εφυγαν' από τις ανακριτικές Αρχές τα εντάλματα προς την Αστυνομία. Ποιοί ειναι οι άντρες που θα συλλάβουν οι αστυνομικοί.

Τεσσερα νέα εντάλματα σύλληψης εξέδωσαν οι ανακριτικές Αρχές, μετά απο την συμπληρωματική κατάθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, η οποία είχε εκπορνευτεί και με την οποία πολλοί άνδρες έρχονταν σε σεξουαλική επαφή έναντι αμοιβής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, απο τα 4 νέα εντάλματα σύλληψης, τα 3 αφορούν άνδρες που παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην ΓΑΔΑ, αναφέροντας ότι απλώς είχαν συνομιλήσει με το άτομο που διαχειριζόταν το προφίλ της 12χρονης στην πλατφόρμα γνωριμιών, μέσω της οποίας κλείνονταν τα ραντεβού.

Την Τρίτη, χωρίς επιφύλαξη και δίνοντας σαφείς απαντήσεις, που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν δέχονται αμφισβήτηση, η 12χρονη από τον Κολωνό αναγνώρισε κατά την κατάθεσή της τρεις άνδρες, με τους οποίους έχει συνευρεθεί σεξουαλικά έναντι αμοιβής.

Κατά την πολύωρη κατάθεση του παιδιού παρούσα ήταν και η ανακρίτρια.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, το παιδί έχει επηρεαστεί από το περιβάλλον του, που του χρεώνει τη σύλληψη της μητέρας της, αλλά και τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα. Αν και ήταν αρκετά σφιγμένη την ώρα της κατάθεσής της, ωστόσο είπε λεπτομέρειες, αποδεικνύοντας πως είναι έξυπνη.

