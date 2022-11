Καιρός

Κακοκαιρία “EVA”: πτώση θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Παρασκευή

Σταδιακή εμφάνιση των τοπικά ισχυρών φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού, για την Παρασκευή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις στα δυτικά και στα βόρεια. Όμως, από το βράδυ οι νεφώσεις στα βορειοδυτικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά, 3 με 5 μποφόρ, σταδιακά στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς, έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φτάσει κατά τόπους στα βόρεια τους 20 με 23 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Από το απόγευμα, θα σχηματιστούν αραιές νεφώσεις, που το βράδυ θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία από το απόγευμα και από τα δυτικά θα πυκνώσουν. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά, πρόσκαιρα το πρωί, θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί άνεμοι, έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου (σημ: στη δυτική Μακεδονία, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία στα βόρεια θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Την νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, σταδιακά στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι, 3 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι-νοτιοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-3 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός το Σάββατο

Αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Σάββατο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο, από το μεσημέρι στα υπόλοιπα τμήματα του Ιονίου, στην δυτική Στερεά, και στην δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ στην ανατολική Πελοπόννησο, στην κεντρική Στερεά, στην ανατολική Θεσσαλία, στην δυτική και στην κεντρική Μακεδονία, θα είναι κατά τόπους ισχυρά και θα έχουν ως χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής, τις μεγάλες ραγδαιότητες και τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), στην Εύβοια και στα υπόλοιπα τμήματα της Θεσσαλίας. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ανατολικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και η μέγιστη τιμή της θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Σε όλη τη χώρα για την Κυριακή προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης), ενώ από το μεσημέρι θα επηρεάσουν και τα Δωδεκάνησα. Επισημαίνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα στη δυτική και στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Θεσσαλία και στις Σποράδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Σταδιακά στα δυτικά οι άνεμοι θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων, 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

