Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - ΝΑΤΟ: Ο Ερντογάν κατηγορεί την Αθήνα για την ένταση

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, στην Τουρκία. Τι ζήτησε η Άγκυρα για τα ελληνικά νησιά.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα, στη συνάντηση που είχε με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στην Κωνσταντινούπολη, λέγοντας ότι ευθύνεται για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης.

Είπε μάλιστα, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ότι θα ήταν χρήσιμο να ενθαρρυνθεί η Αθήνα για να δεσμευτεί σε διάλογο με την Άγκυρα.

Σύμφωνα εξάλλου με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Τούρκος πρόεδρος και ο Στόλτενμπεργκ συζήτησαν "τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις προκλήσεις από την Ελλάδα και το τριμερές μνημόνιο που υπέγραψαν η Τουρκία με τη Φινλανδία και τη Σουηδία στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, τον περασμένο Ιούνιο".

Θέμα αποστρατικοποίησης νησιών ανατολικού Αιγαίου έθεσε η Άγκυρα στον Στόλντενμπεργκ

Θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου έθεσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου στον ΓΓ του ΟΗΕ Γενς Στόλντενμπεργ, στην συνάντηση που είχαν την Πέμπτη, όπως μεταδίδει το CNN Turk.

Μεταδίδεται επίσης, όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ότι στη συνάντησή του με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ νωρίτερα σήμερα, ο Τούρκος ΥΠΑΜ του ανέφερε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι στη συμμαχία.

Επισημαίνεται ότι την ερχόμενη βδομάδα, στις 8 Νοεμβρίου θα βρίσκεται στην Τουρκία και ο νέος Πρωθυπουργός της Σουηδίας.

