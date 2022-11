Κοινωνία

Απεργία ΓΣΕΕ: κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις κινητοποιήσεις καλεί η ΓΣΕΕ. Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς. Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Απεργία και στα ΜΜΕ



Σε μαζική συμμετοχή τόσο στην απεργία που διοργανώνει την προσεχή Τετάρτη 9 Νοεμβρίου όσο και στο συλλαλητήριο στην Αθήνα την ίδια ημέρα, στις 11:00 το πρωί, στην πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και στα κατά τόπους συλλαλητήρια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, καλεί η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) τους εργαζόμενους.

«Οι εργαζόμενοι, μαζί με τα συνδικάτα, δίνουν μάχη ενάντια στην ακρίβεια, που πνίγει τα ελληνικά νοικοκυριά, στις συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, που επικρατούν, ενάντια στα βάρη που σηκώνουν στις πλάτες τους εδώ και χρόνια. Πρέπει και επιβάλλεται να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, μετά τις ραγδαίες αυξήσεις του ενεργειακού κόστους, αλλά και της εκτίναξης των τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Τώρα, περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή, είναι απαραίτητη η γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς και η επαναφορά του συλλογικού εργατικού δικαίου, με καθολική ισχύ των συλλογικών συμβάσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ο αγώνας θα συνεχιστεί, μέχρι οι εργαζόμενοι να σταματήσουν να βρίσκονται στην κλίνη του Προκρούστη» αναφέρει η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της.

Στάσεις εργασίας στα μέσα μεταφοράς

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην 24ωρη απεργία που έχουν εξαγγείλει η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και το ΠΑΜΕ, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου.

Στα Λεωφορεία θα πραγματοποιηθούν στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 και από τις 21:00 ως τη λήξη της κυκλοφορίας σύμφωνα με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Μεταξύ 9:30 – 15:00 θα λειτουργεί το Μετρό σύμφωνα με απόφαση του Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ).

Στη Γραμμή 1 (Ηλεκτρικός) τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται από τις 9:00 το πρωί έως και τις 17:00.

Το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αθηνών (Σ.Η.Τ.Α.) και το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Αττικό Μετρό (Σ.Η.Α.Μ.) αποφάσισαν επίσης στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 8:00 το πρωί και από τις 22:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Στην απεργία αποφάσισαν να συμμετάσχουν και σωματεία σιδηροδρομικών. Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών αποφάσισε να συμμετάσχει σε 24ωρη απεργία ενώ η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, για να διευκολύνει τη συμμετοχή πολιτών στην απεργία, αποφάσισε να πραγματοποιηθούν στάσεις εργασίας μέχρι τις 9:00 το πρωί και από τις 17:00 το απόγευμα.

Στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ θα συμμετάσχουν και οι οδηγοί ταξί σύμφωνα με απόφαση του ΣΑΤΑ.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν τα πλοία την Τετάρτη 09/11, λόγω συμμετοχής της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ. Η απεργία αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων και θα ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τετάρτης, στις 00.01 με λήξη στις 24.00 τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας.

Ναυτεργατικά σωματεία αναμένεται να πραγματοποιήσουν προσυγκέντρωση στο λιμάνι απέναντι από τον Ηλεκτρικό Σταθμό για περιφρούρηση της απεργίας.

Η ΠΝΟ, σε ανακοίνωσή της, ζητεί την έγκαιρη έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ανανέωση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλες τις κατηγορίες πλοίων, με ιδιαίτερο βάρος στις ΣΣΕ των φορτηγών πλοίων, που έχουν να ανανεωθούν από το 2010 και ταυτόχρονα τον συνεχή έλεγχο της πιστής τήρησης και εφαρμογής των συμβάσεων και της κείμενης νομοθεσίας. Επίσης ζητά την κατάργηση του Ν. 4150/2013 με τον οποίο μειώθηκαν οι οργανικές συνθέσεις των επιβατηγών πλοίων και την επανεξέταση των συνθέσεων των ταχυπλόων, με ρητή πρόβλεψη και καθιέρωση διπλών πληρωμάτων, ώστε να τηρούνται πιστά τα όρια και οι ώρες απασχόλησης. Τέλος, απαιτεί τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την άμεση αντιμετώπιση και καταπολέμηση της «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας, με ταυτόχρονη καθιέρωση πάγιου συστήματος οικονομικής ενίσχυσης και προστασίας των ανέργων ναυτικών με άμεση αύξηση του προβλεπόμενου επιδόματος ανεργίας και εξασφάλισης δωρεάν περίθαλψης στους ίδιους και στις οικογένειες τους.

Απεργία στα ΜΜΕ

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση τους, "Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συνεργαζόμενων Ενώσεων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ αποφάσισαν την πραγματοποίηση 24ωρης Απεργίας την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, αντιδρώντας στις δυσμενείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί μετά την υγειονομική αλλά και την ενεργειακή κρίση και τις συνεχιζόμενες κυβερνητικές πρακτικές που, όχι μόνο περιορίζουν και φαλκιδεύουν τις κατακτήσεις των εργαζομένων, αλλά καταργούν και θεμελιώδη συνταγματικά μας δικαιώματα.

Το τελευταίο διάστημα όχι μόνο οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, αλλά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, βιώνουμε μια σειρά αλλεπάλληλων αυξήσεων στο κόστος στέγασης, ενέργειας, καυσίμων, τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης κλπ. Αυξήσεις που έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις με τον πληθωρισμό να έχει ξεπεράσει το 12%, δημιουργώντας μία ασφυκτική κατάσταση, που έρχεται να προστεθεί στη υγειονομική κρίση της πανδημίας και την δεκαετή κρίση των Μνημονίων.

Οι εργαζόμενοι στην ενημέρωση ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους της χώρας, οι οποίοι απεργούν την ίδια ημέρα μετά την κήρυξη γενικής απεργίας από την ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ και τα Εργατικά Κέντρα και ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ από τις 05.00 π.μ. της Τετάρτης 9 Νοεμβρίου έως τις 05.00 π.μ. της Πέμπτης 10 Νοεμβρίου σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά), στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ΕΡΤ, ΓΓΕΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Δημοτικά Ραδιόφωνα, Γραφεία Τύπου.

Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή είναι απαραίτητη η αύξηση του κατώτατου μισθού και η επαναφορά του συλλογικού εργασιακού δικαίου με καθολική ισχύ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας όχι μόνο στον κλάδο των ΜΜΕ αλλά και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας."

Παράσταση διαμαρτυρίας του ΣΥΡΙΖΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης

Εν τω μεταξύ, παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Ανάπτυξης πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «η συγκέντρωση είχε ως στόχο την ανάδειξη των ζητημάτων της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες τους. Η συγκεκριμένη ακτιβιστική δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ενόψει και της απεργίας της 9ης Νοεμβρίου και των πανεργατικών κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, επιδοτεί την αισχροκέρδεια της ενέργειας και κάνει φιέστες με τα υποτιθέμενα καλάθια του νοικοκυριού, που είναι τα καλάθια του εμπαιγμού. Σήμερα οι εργαζόμενοι έχουν χάσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης και η κοινωνία γονατίζει. Η απάντηση θα είναι ισχυρή. Ο λογαριασμός θα επιστραφεί πίσω στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την Τετάρτη στη γενική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ», αναφέρει σε δήλωσή της η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Βλαχάκης, Γραμματέας του Κ.Σ. της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε: «Η ακρίβεια Μητσοτάκη τσακίζει τα λαϊκά στρώματα, τσακίζει τους πολίτες, τις νέες και τους νέους που δεν μπορούν να βγάλουν τον μήνα. Ο μισθός πλέον δεν αρκεί για να βγει ο μήνας. Είμαστε μπροστά σε μια τρομερή κατάσταση στην οποία καλούμε κάθε πολίτη, καλούμε τις νέες και τους νέους να αγωνιστούν μαζί μας. Η κυβέρνηση με τα μέτρα που έχει εξαγγείλει, με το καλάθι του νοικοκυριού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την τεράστια ακρίβεια. Είναι ένα μεγάλο επικοινωνιακό φιάσκο γιατί τα καλάθια ακόμα εξακολουθούν να είναι άδεια. Η κυβέρνηση συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια στην ενέργεια, την αισχροκέρδεια των παρόχων και των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Εμείς είμαστε εδώ και καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία της 9ης Νοέμβρη. Να κατέβουν στο δρόμο, να αγωνιστούν για μια καλύτερη ζωή, για εργασία με δικαιώματα, για ζωή με αξιοπρέπεια. Καλούμε τους νέους και τις νέες να μπουν μπροστά στη μάχη αυτή γιατί μια άλλη πολιτική είναι εφικτή, αρκεί να αγωνιστούμε όλοι και όλες μαζί, να συμμετέχουμε μαζικά, να δώσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.»

Ειδήσεις σήμερα:

Μίνα Αδαμάκη: “Fake news” ο θάνατό της - Όλη η αλήθεια για την υγεία της ηθοποιού

Κρήτη: Viral ο οδηγός που μετέφερε διπλό στρώμα με μηχανάκι! (εικόνες)

Πανσέληνος και ολική έκλειψη Σελήνης την Τρίτη - Που θα γίνει ορατή