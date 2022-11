Αθλητικά

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: Ο Ολυμπιακός πήρε 3 πρωταθλήματα επί κυβέρνησης ΝΔ...

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις καταγγελίες των "ερυθρόλευκων", μετά το ντέρμπι των αιωνίων. Πως χαρακτήρισε την επιλογή του Ανδρέα Πάτση για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ.

Αφού απάντησε σε βροχή ερωτημάτων για το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο έχει δώσει εντολή για παρακολούθηση υπουργών του, επιχειρηματιών και δημοσιογράφων, στρέφοντας τα πυρά του κατά του Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στον Νίκο Χατζηνικολάου για άλλες υποθέσεις που κυριαρχούν στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.

Αναφορικά με τον Ανδρέα Πάτση, ο οποίος διαγράφηκε από την Νέα Δημοκρατία μετά τις αποκαλύψεις για τις επιχειρήσεις τους και τα ψευδή πόθεν έσχες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι «προφανώς και η επιλογή του κ. Πάτση ήταν προβληματική. Στον βαθμό αυτό, αναλαμβάνω την ευθύνη η οποία μου αναλογεί. Όταν επιλέγουμε εκατοντάδες υποψηφίους στα ψηφοδέλτια μας μπορεί να υπάρξουν και αστοχίες. Και σίγουρα την επόμενη φορά οφείλουμε να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί στο φίλτρο το οποίο βάζουμε, για να σιγουρευτούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί, ενδεχομένως, να έχουν άλλες επαγγελματικές προτεραιότητες, που δεν συνάδουν με την πολιτική, να μην τοποθετούνται στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας».

Σημείωσε πως η Κυβέρνηση θα αναλάβει θεσμικές πρωτοβουλίες για αναμόρφωση του συστήματος ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων όσων είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν δηλώσεις «πόθεν έσχες», ενώ σημείως ότι «το σύστημα αυτό μπορεί και πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Θεωρώ ότι έχει αδυναμίες. Θεωρώ ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει πολιτικές σκοπιμότητες και εκμετάλλευση του συστήματος «πόθεν έσχες» για στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων. Έχω υπάρξει προσωπικά θύμα αυτής της προσπάθειας».

Απαντώντας στις κατηγορίες από τον εκπρόσωπο του Ολυμπιακού και τον ίδιο τον Βαγγέλη Μαρινάκη σχετικά με εγκληματική οργάνωση με κέντρο στο Μαξίμου, που λυμαίνεται το ποδόσφαιρο και έχει στοχοποιήσει τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια, ο Πρωθυπουργός ξέσπασε λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Τα άκουσα και εγώ αυτά, για εγκληματική οργάνωση, κατά τον εκπρόσωπο της ομάδος, στο ποδόσφαιρο τα τελευταία τρία χρόνια εις βάρος του Ολυμπιακού. Είμαι Ολυμπιακός προσωπικά. Ο Ολυμπιακός πήρε τρία πρωταθλήματα, αν δεν κάνω λάθος με 26, 19 και 18 βαθμούς διαφορά από τον δεύτερο, τα τελευταία τρία χρόνια. Πού ακριβώς ήταν αυτή η εγκληματική οργάνωση τότε; Αυτό ως προς το συγκεκριμένο σχόλιο, το οποίο περιμένω να καταδικαστεί με απόλυτη σαφήνεια από τη διοίκηση της ομάδος.

Θα σας πω όμως και κάτι ευρύτερο. Κάποιοι έχουν μπλέξει τους ρόλους εδώ. Κάποιοι θεωρούν ότι επειδή μπορεί να έχουν μία ομάδα ή να ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ενδεχομένως και τα δύο, να θεωρούν ότι μπορούν να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση, να υπονομεύουν -αλλάζοντας απόψεις από τη μία μέρα στην άλλη- τη διαδρομή της χώρας.

Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ ότι οι ρόλοι του καθενός είναι απόλυτα καθορισμένοι. Η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομιμοποίηση. Εκλεγόμαστε από τον λαό. Θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους στην προσπάθεια προόδου της χώρας. Δεν είναι όμως ούτε υποβολείς μας, ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση για να γίνει το δικό τους χατίρι.

Άρα, το μήνυμα το οποίο στέλνω προς κάθε κατεύθυνση είναι ότι η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ούτε δεχόμαστε πιέσεις, ούτε είμαστε αντικείμενα εκβιασμού. Και καλά θα κάνουν όλοι να αναλογιστούν ποιοι είναι οι ρόλοι τους. Και δεν απευθύνομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, απευθύνομαι συνολικά. Η χώρα έχει πληρώσει ακριβά».

Σχολιάζοντας και την πρόσφατη λίστα των Reporters United που φέρνει την Ελλάδα στην 108η θέση σε ότι αφορά την Ελευθερία του Τύπου, ο Πρωθυπουργός είπε στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου πως «Ο δημοσιογράφος έχει την άποψή του, είναι ταγμένος, μπορεί να είναι φιλικά διακείμενος προς την κυβέρνηση, μπορεί να είναι αρνητικά διακείμενος προς την κυβέρνηση, δόξα τω Θεώ έχουμε πολυφωνία στη χώρα μας. Και επιτέλους να πούμε και κάτι για την περιβόητη λίστα; Είμαστε σοβαροί; Στη χώρα όπου ο καθένας γράφει ό,τι θέλει και δημοσιεύει ό,τι θέλει, στη χώρα που άμα δείτε τα πρωτοσέλιδα του ημερήσιου Τύπου τα πιο πολλά είναι σκληρά επικριτικά προς την κυβέρνηση και προς εμένα, συζητάμε πραγματικά για ελευθερία του Τύπου;».

«Θα σας έλεγα ότι μάλλον το ανάποδο πρόβλημα έχουμε, με την έννοια ότι υπάρχουν εφημερίδες -ο Θεός να τις κάνει εφημερίδες- οι οποίες συνιστούν ουσιαστικά ένα δημοσιογραφικό οχετό, οι οποίες ανοιχτά εμένα με έχουν κατηγορήσει ότι είμαι παιδεραστής, υιοθετώντας βέβαια μία τάση του διαδικτύου η οποία κι αυτή είναι πολιτικά υποκινούμενη, απέναντι στις οποίες και στην οποία εφημερίδα ουσιαστικά είμαι απροστάτευτος. Άρα για ποια ελευθερία του Τύπου συζητάμε ότι δήθεν υπονομεύεται στη χώρα μας; Εσείς είστε δημοσιογράφος πολλά χρόνια, αισθάνεστε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος σας φιμώνει ή ο οποίος σας δυσκολεύει να έρθετε σε αυτό το γραφείο να κάνετε όλες τις δύσκολες ερωτήσεις, που η δουλειά σας επιβάλλει να κάνετε και να εκφράσετε την άποψή σας με όποιον τρόπο εσείς κρίνετε;», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ερωτηθείς από τον Νίκο Χατζηνικολάου για το κατά πόσον οι υποθέσεις αυτές έχουν βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός απάντησε:

«Δεν μπορώ να σας πω ότι βοήθησαν. Αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα: όταν κάποιος κυβερνά 3,5 χρόνια, όπως κυβερνάμε εμείς, υπάρχει ένα ισοζύγιο. Υπάρχει ένα ισοζύγιο των πραγμάτων τα οποία έχουμε κάνει, των θετικών της κυβέρνησης, και των όποιων λαθών, αρνητικών, σφαλμάτων, στα οποία έχουμε υποπέσει. Αλλά να πω κάτι γι’ αυτό: το ισοζύγιο αυτό είναι ένα ισοζύγιο συνολικό, κ. Χατζηνικολάου. Εγώ θα σας επαναλάβω ότι έλαβα μία εντολή από τον ελληνικό λαό να συγκρουστώ με κεκτημένα, με συμφέροντα, να κινήσω τη χώρα με ταχύτητα στο δρόμο ενός δραστικού εκσυγχρονισμού. Και από αυτήν την αποστολή, για την οποία έχω λαϊκή νομιμοποίηση από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας και από τον ελληνικό λαό, σας διαβεβαιώνω ότι δεν πρόκειται να κάνω πίσω. Και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, όλα θα μπουν στο ζύγι. Και τα αρνητικά -σίγουρα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε δεν πιστώνονται στα θετικά της κυβέρνησης, για προβλήματα μιλάμε τα οποία πρέπει να διορθωθούν- αλλά και τα πολλά θετικά που έχουμε κάνει.

Για το γεγονός ότι υπήρχαν υπάλληλοι στην πανδημία οι οποίοι πληρώθηκαν από το ελληνικό κράτος, για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, για την ισχυροποίηση της θέσης της χώρας, για τη μείωση των φόρων, για τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, για την απάντηση απέναντι σε πρωτοφανείς διεθνείς προκλήσεις. Σε αυτά θα κριθούμε τελικά, συμπεριλαμβανομένης και της απάντησής μας και στο ζήτημα της ακρίβειας».

