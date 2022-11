Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Βίλια - Αισθητός και στην Αθήνα

Πόσο έντονη ήταν η σεισμική δόνηση και ποιο το επίκεντρό της.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης με επίκεντρο τα Βίλια Αττικής.

Από τη σεισμική δόνηση, ταρακουνήθηκε ολόκληρη η Αττική και η Αθήνα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών το εστιακό βάθος του σεισμού ειναι τα 18,5 χλμ., και επίκεντρο τα 3 χιλιόμετρα βόρεια από τα Βίλια.

