“Εκτός Υπηρεσίας”: Τι θα δούμε την Τρίτη (εικόνες)

Το αποψινό επεισόδιο κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 μας επιφυλάσσει νέες περιπέτειες, ξεκαρδιστικές καταστάσεις και πολλές εκπλήξεις. Πάρτε μία... γεύση.

Ο Κάβουρας. Ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό. Δύο χωριά που στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, αλλά τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα.

Ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, και είναι «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Ο Ιάκωβος είναι πλέον πεπεισμένος ότι η Σοφία, όχι μόνο έκλεψε τα κόκκαλα του Ντάντουλα, αλλά διατηρεί και κρυφή ερωτική σχέση με τον Στρατή. Γι’ αυτό, ζητάει τη βοήθεια του Γιάνναρου, ώστε να ξεσκεπάσει το παράνομο ζευγάρι. Θα καταφέρουν να εμποδίσουν τη Σοφία και τον συνταξιούχο αστυνομικό να μπουν στο πλοίο και να το σκάσουν από το νησί; Η Λίζα με τη Φώτω γεμίζουν πιατέλες με μεζέδες και βγαίνουν στην πλατεία του Ποθητού, να κεράσουν ψητά και νοστιμιές τους νησιώτες, ώστε να διαφημίσουν το άνοιγμα της ταβέρνας τους! Θα πείσουν τους Καβουριώτες να ξαναφάνε στο μαγαζί τους, τώρα που έχουν και το χαρτί της απεντόμωσης; Ο Σωκράτης με τους νέους του νησιού, συνεχίζουν τις θεατρικές πρόβες με αμείωτο ρυθμό. Ελπίζουν ότι με τα αποσπάσματα από τη ζωή του Ντάντουλα, οι θεατές θα λάβουν το μήνυμα της ενότητας και της ειρήνης! Θα είναι, όμως, αρκετή μια θεατρική παράσταση για να φέρει τη συμφιλίωση ανάμεσα στο Ποθητό και στο Καμπανάκι;

Συντελεστές:

Σενάριο: Μάκης Πιτταράς - Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεχαγιάς

Πρωταγωνιστούν: Πάνος Βλάχος, Βασιλική Ανδρίτσου, Άνδρη Θεοδότου, Νίκος Ορφανός, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξης Βιδαλάκης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Γιώργος Τζαβάρας, Γιάννης Κοκιασμένος, Ιωσήφ Ιωσηφίδης, Αννέτα Κορτσαρίδου, Γιάννης Γιαννούλης, Σωσώ Χατζημανώλη, Θοδωρής Σκυφτούλης, Θανάσης Ζερίτης, Χαριτίνη Ηλιάδου, Μαριλένα Γερμανού, Μαρία Κυρώζη, Άννα Κλάδη.

Στο ρόλο του Σωκράτη ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος

Στο ρόλο της Μπόμπας η Αλίκη Αλεξανδράκη

Το «ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» είναι παραγωγή της JK PRODUCTIONS.

«Εκτός Υπηρεσίας». Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Τα επεισόδια της σειράς «Εκτός Υπηρεσίας» μπορείτε να τα δείτε:

στο site του ANT1: https://www.antenna.gr/ektosypiresias &

στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube: https://www.youtube.com/c/ant1tv/videos

