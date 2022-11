Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής - Αστυνομικός: Ο Φύσσας είπε “αυτός με μαχαίρωσε”, δείχνοντας τον Ρουπακιά

Συνεχίζεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την εγκληματική δράση που αποδίδεται στην Χρυσή Αυγή. Τι κατέθεσαν αστυνομικοί για το βράδυ που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας.



«Ο Παύλος Φύσσας σήκωσε την μπλούζα και μου έδειξε το τραύμα. "Αυτός με μαχαίρωσε" μου είπε» , κατέθεσε στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο αστυνομικός της ΔΙΑΣ που είδε τον Γιώργο Ρουπακιά «να διαπληκτίζεται» με τον μουσικό.

Με άδειες σχεδόν όλες τις θέσεις των κατηγορουμένων, παρόντας σήμερα ήταν μόνο ένας κατηγορούμενος, συνεχίστηκε σήμερα η δευτεροβάθμια δίκη για την εγκληματική δράση που αποδίδεται στην Χρυσή Αυγή.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε ο αστυνομικός Χρήστος Δεληγιάννης, ο οποίος ήταν στην ομάδα των οκτώ αστυνομικών της ΔΙΑΣ που έλαβαν εντολή να μεταβούν στο Κερατσίνι το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Όπως κατέθεσε, έλαβαν σήμα να μεταβούν στην καφετέρια Κοράλλι διότι «υπήρχαν 50 άτομα μαυροντυμένα, με ρόπαλα». Όταν έφθασαν στο σημείο, όπως κατέθεσε ο αστυνομικός, είδαν μια ομάδα 20 με 30 ατόμων οι οποίοι ήταν μαυροντυμένοι. Εκεί κάποιος που δήλωσε αστυνομικός είπε στον επικεφαλής της ομάδας του, ότι "κάποιοι αναρχικοί διαπληκτίστηκαν με χρυσαυγίτες" και "εντάξει έληξε το θέμα". Ο μάρτυρας κατέθεσε πως πήγε στην ομάδα των συγκεντρωμένων και τους ζήτησε να διαλυθούν, πλην όμως «δεν μου έδωσε κανείς σημασία».

Ο κ. Δεληγιάννης κατέθεσε πως όταν η ομάδα των μαυροντυμένων άρχισε να τρέχει, τους ακολούθησε με συνάδελφό του, πεζή.

Όπως είπε, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 62 «είδαμε πλήθος συγκεντρωμένο. Υπήρχε οχλαγωγία. Είδα τον Παύλο Φύσσα με τον Ρουπακιά να διαπληκτίζονται. Πίσω από τον Ρουπακιά ήταν 4- 5 άτομα. Πάω να χειροπεδήσω. Βγάλαμε τα γκλομπ. Πήγα να συλλάβω έναν πίσω από τον Ρουπακιά. Μετά διαλύθηκαν άπαντες. Ο Ρουπακιάς πήγε να φύγει προς το αυτοκίνητο του. Ο Φύσσας προσπάθησε να του επιτεθεί και εγώ έσπευσα να τον εμποδίσω. Ο Φύσσας τότε σήκωσε την μπλούζα και μου δείχνει το τραύμα- μου λέει "Όχι εμένα! (να σταματήσεις εννοούσε). Αυτός με μαχαίρωσε". Ήρθε ο συνάδελφος και είδε το μαχαίρι που είχε πετάξει ο Ρουπακιάς κοντά στο αυτοκίνητο. Ενημερώσαμε ότι έχουμε τον πιθανό δράστη που μαχαίρωσε».

Νωρίτερα στο δικαστήριο κατέθεσε ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης Κωνσταντίνος Κοτσοβός, ο οποίος, όπως είπε, όταν έφθασε στο σημείο με το περιπολικό, «είχε ήδη γίνει το μαχαίρωμα και είχαν συλλάβει κάποιον». Σύμφωνα με τον μάρτυρα, στο σημείο είδαν «πεσμένο κάτω τον Παύλο Φύσσα και την κοπέλα του να τον κρατά».

Ο μάρτυρας δέχθηκε πολλές ερωτήσεις ως προς την εντολή που έλαβαν και αν το Κέντρο ενημέρωσε για συμπλοκή με ανάμειξη χρυσαυγιτών ή οπαδική. Ο αστυνομικός είπε πως ο ίδιος εξέλαβε πως η συμπλοκή ήταν οπαδικού τύπου λόγω του ποδοσφαιρικού αγώνα που είχε προηγηθεί.

