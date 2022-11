Υγεία - Περιβάλλον

Ιώσεις - Ανδρέου: τα παιδιά “απειλούνται” διπλά και τριπλά (βίντεο)

Γιατί "φουντώνουν" οι ιώσεις και ποια η σχέση του κορονοϊού με αυτή την έξαρση.. Όλες οι συμβουλές που έδωσε ο παιδίατρος, Μάριος Ανδρέου.

Περισσότερα είναι τα κρούσματα γρίπης και αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) από τα κρούσματα κορονοϊού στα παιδιά, όπως προκύπτει από στοιχεία που προέρχονται από τα δύο μεγαλύτερα Νοσοκομεία Παίδων της χώρας.

Πολλά παιδιά και έφηβοι έως 18 ετών διαθέτουν αντισώματα κατά του κορονοϊού (τόσο από εμβολιασμό, όσο και από νόσηση), με αποτέλεσμα η πανδημία στα παιδιά να παρουσιάζει κάμψη.

Ο παιδίατρος, Μάριος Ανδρέου, μίλησε στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" για την έξαρση των λοιμώξεων και για τον τρόπο που οι γονείς μπορούν να προφυλάξουν τα παιδιά τους.

Όπως ανέφερε αρχικά "τα τελευταία χρόνια μιλάμε για τον κορονοϊό και τους άλλους ιούς τους έχουμε αφήσει στο "ντουλάπι", όμως τώρα επανεμφανίστηκαν και μας απειλούν διπλά και τριπλά". Ο παιδίατρος τόνισε, μάλιστα, πως "υπάρχουν παιδιά που έχουν πάνω τους δύο και τρεις ιώσεις ".

"Αντιμετωπίζουμε την εποχική γρίπη που είναι δύσκολη και προσβάλλει το κατώτερο αναπνευστικό, σε αντίθεση με τον κορονοϊό που προσβάλλει το ανώτερο αναπνευστικό και την RSV που "χτυπούσε" τα παιδιά, όμως πλέον "χτυπά" και ενήλικες" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρέου.

Οι συμβουλές που έδωσε στους γονείς είναι "να αερίζουμε καλά τους χώρους και όσο είναι δυνατόν να επιστρέψει η μάσκα στη ζωή μας, για να προστατεύσουμε τους άλλους, ειδικά όταν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα όπως ο βήχας".

