Πολωνία – Μπάιντεν: Απίθανο οι εκρήξεις να προέρχονται από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Ρώσοι

Οι ΗΠΑ και το NATO θα διενεργήσουν πλήρη έρευνα προτού ενεργήσουν, τόνισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Για προβοκάτσια κάνει λόγο η Μόσχα.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στο NATO διενεργούν έρευνα για την έκρηξη στην Πολωνία χθες Τρίτη που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ωστόσο οι αρχικές πληροφορίες υποδεικνύουν πως μπορεί να μην οφειλόταν σε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο κ. Μπάιντεν έκανε τη δήλωση αυτή μετά την έκτακτη συνεδρίαση των ηγετών της G7, της ΕΕ και άλλων κρατών στο Μπαλί για να συζητηθούν οι εκρήξεις που η Πολωνία και η Ουκρανία κατήγγειλαν πως οφείλονταν σε πυραύλους ρωσικής κατασκευής.

Ερωτηθείς για τις εκτιμήσεις πως οι εκρήξεις οφείλονταν σε ρωσικούς πυραύλους, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «υπάρχουν προκαταρκτικές πληροφορίες που το θέτουν υπό αμφισβήτηση. Δεν θέλω να το πω προτού ολοκληρώσουμε την έρευνα, αλλά είναι απίθανο, από τη τροχιά, (ο πύραυλος) να βλήθηκε από τη Ρωσία — πάντως θα το δούμε».

Οι ΗΠΑ και το NATO θα διενεργήσουν πλήρη έρευνα προτού ενεργήσουν, πρόσθεσε ο κ. Μπάιντεν.

Η έκτακτη συνάντηση στο Μπαλί συγκλήθηκε σήμερα από τον κ. Μπάιντεν για να συζητηθεί το συμβάν στο πολωνικό χωριό Σεβόντοφ (νοτιοανατολικά), κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, χθες το απόγευμα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας, ενώ παρόντες ήταν επίσης οι ηγέτες της Ισπανίας, της Ολλανδίας και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τα κράτη που συμμετείχαν, πλην Ιαπωνίας, είναι μέλη του NATO, όπως η Πολωνία.

Σε περίπτωση που κριθεί ότι η Μόσχα ευθυνόταν για το πυραυλικό πλήγμα, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί το Άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, δυνάμει του οποίου επίθεση εναντίον οποιουδήποτε κράτους-μέλους εκλαμβάνεται ως επίθεση εναντίον όλων, και να αρχίσουν διαβουλεύσεις για πιθανή στρατιωτική αντίδραση.

Η Μόσχα διέψευσε πως ευθύνεται για τις εκρήξεις στην Πολωνία και έκανε λόγο για «προβοκάτσια».

Σύμφωνα με το πολωνικό ΥΠΕΞ, χθες βράδυ κλήθηκε ο πρεσβευτής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Βαρσοβία για να του ζητηθούν «λεπτομερείς εξηγήσεις». Δεν αποκαλύφθηκε καμιά λεπτομέρεια για όσα διαμείφθηκαν σε αυτή τη συνάντηση, που ολοκληρώθηκε περί «τα μεσάνυχτα».

