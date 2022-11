Παράξενα

Τροχαίο με αγελάδα και φορτηγό στην εθνική οδό (εικόνες)

Το φορτηγό υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές, ενώ η αγελάδα τραυματίστηκε ελαφρά.

Σφοδρή σύγκρουση μικρού φορτηγού με αγελάδα, σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της στην εθνική οδό Λαμίας - Καρδίτσας στον Ε65, στο ύψος του κόμβου Σμοκόβου.

Το μεγάλο ζώο βρέθηκε στο δρόμο του φορτηγού με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να χτυπήσει ο οδηγός, ενώ η αγελάδα τραυματίστηκε.

Για αρκετή ώρα σημάνθηκε το σημείο από την Τροχαία, ενώ ειδοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης του ζώου για την απομάκρυνση και τη φροντίδα του.

