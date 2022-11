Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Οι 7 σημαντικές καινοτομίες του νομοσχεδίου - Τι αλλάζει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι στόχοι που επιτυγχάνονται μέσω του νέου πλαισίου που εισάγεται με το νομοσχέδιο.

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της ΕΥΠ, αλλά και στη διαδικασία με την οποία αίρεται το απόρρητο των επικοινωνιών επιφέρει το νομοσχέδιο που τέθηκε χθες το απόγευμα στη δημόσια διαβούλευση- διαδικασία που θα ολοκληρωθεί στις 22 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι 7 πιο σημαντικές καινοτομίες του νομοσχεδίου «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών» είναι οι εξής:

Οι 7 πιο σημαντικές καινοτομίες του νομοσχεδίου

Συγκροτείται εντός της ΕΥΠ Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου η οποία θα έρευνα ζητήματα διαφθοράς και παράβασης καθήκοντος μέσα στην υπηρεσία. Διοικητής της ΕΥΠ μπορεί να ορίζεται μόνο διπλωμάτης η απόστρατος ανώτατος αξιωματικός και υποδιοικητές μόνο δημόσιοι λειτουργοί. Αποκλείεται ιδιώτες από τις θέσεις αυτές. Προσδιορίζεται η έννοια της εθνικής ασφάλειας στη βάση της οποίας μπορεί να ζητηθεί η άρση απορρήτου. Με τον τρόπο αυτό οροθετείται η δράση των φορέων του Δημοσίου που επικαλούνται εθνική ασφάλεια. Καθιερώνεται ειδική διαδικασία για την άρση απορρήτου των πολιτικών προσώπων με αυστηρά φίλτρα που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την άρση. Το αίτημα μπορεί να υποβάλει η ΕΥΠ μόνο για άμεση και εξαιρετικά πιθανή διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας, με την άδεια του Προέδρου της Βουλής και την συμφωνία δύο εισαγγελέων. Απαγορεύεται με ποινή φυλάκισης η κατοχή ή εμπορία κακόβουλου λογισμικού χωρίς να απαιτείται η συνδρομή οποιασδήποτε άλλης προϋποθέσεις. Επιπλέον αναβαθμίζεται σε κακούργημα με ποινή φυλάκισης έως 10 χρόνια η χρήση των λογισμικών αυτόν. Οποιοσδήποτε μπορεί να λαμβάνει γνώση ότι έχει γίνει άρση του απορρήτου του τηλεφώνου του για λόγους εθνικής ασφάλειας μετά από παρέλευση τριών ετών από την λήξη της άρσης. Τυποποιείται η διαδικασία για την καταστροφή αρχείων που αφορούν άρση απορρήτου. Για μεν το περιεχόμενο που προέκυψε από την άρση απορρήτου προβλέπεται καταστροφή μετά παρέλευση εξαμήνου, για δε τον φάκελο της υπηρεσίας με τα στοιχεία που τεκμηρίωσαν το αίτημα της άρσης απορρήτου προβλέπεται καταστροφή μετά από 10 χρόνια. Σήμερα ο νόμος δεν προβλέπει χρονικό ή άλλο προσδιορισμό για την καταστροφή των αρχείων.

Με το νόμο επιτυγχάνονται τρεις στόχοι

Πρώτον, με γρήγορα αντανακλαστικά θεραπεύονται παθολογίες και δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν.

Δεύτερον, καθιερώνονται διαδικασίες και πλαίσιο λειτουργίας που περιορίζουν τη διακριτική ευχέρεια την οποίαν είχαν τα όργανα που εμπλέκονταν στην διαδικασία άρσης απορρήτου.

Τρίτον, δημιουργείται το πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο μεταξύ των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης για τα σχετικά θέματα, δεδομένου μάλιστα ότι ενόσω ανάλογα ζητήματα προέκυψαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μόνο στην Ελλάδα έρχεται άμεσα νομοθετική παρέμβαση.

ΣΥΡΙΖΑ: Με ομερτά μέχρι τις εκλογές και όρους μαφίας ο Μητσοτάκης προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Το σχέδιο νόμου για τις παρακολουθήσεις αποτελεί ταφόπλακα στην προσπάθεια διαλεύκανσης και επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ενοχή Μητσοτάκη», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωση του υπό τον τίτλο «με ομερτά μέχρι τις εκλογές και όρους μαφίας ο Μητσοτάκης προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του για το σκάνδαλο των υποκλοπών».

Ειδικότερα η αξιωματική αντιπολίτευση αναφέρει ότι το σχέδιο νόμου «παραπέμπει ενδεχόμενη ενημέρωση των πολιτών για παρακολούθησή τους μετά το πέρας τριετίας», «δεν προβλέπει αναδρομική ισχύ και διασφαλίζει την ομερτά για το σκάνδαλο μέχρι τις εκλογές, αφού ως τότε δεν θα μπορεί κανείς να μάθει ποιος ήταν ο λόγος παρακολούθησης από την ΕΥΠ όχι μόνο των κ.κ. Ανδρουλάκη και Κουκάκη αλλά ακόμα και υπουργών του κ. Μητσοτάκη που είχαν μολυνθεί ταυτόχρονα και από το Predator».

Επιπλέον ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «ακόμα και μετά την τριετία, ένα τριμελές όργανο που την πλειοψηφία θα έχουν ο διοικητής και η εισαγγελέας της ΕΥΠ, αυτοί δηλαδή που αποφάσισαν την παρακολούθηση, θα αποφασίζουν εάν θα ενημερωθεί ο πολίτης που έχει παρακολουθηθεί», ότι «ο διοικητής της ΕΥΠ θα αποφασίζει ποιο κακόβουλο λογισμικό θεωρείται… παράνομο» και ότι «επισπεύδει στους έξι μήνες την αυτόματη διαγραφή υλικού παρακολουθήσεων»

Καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι «το καθεστώς Μητσοτάκη προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του όπως ακριβώς λειτουργεί τόσο καιρό με τις παρακολουθήσεις: Με όρους μαφίας».





Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος: Βρέθηκε η μητέρα τριών παιδιών που είχε εξαφανιστεί

Ληστές φίμωσαν, ξυλοκόπησαν μητέρα και απείλησαν να της πάρουν το παιδί

“The 2Night Show”: Ο Μιχάλης Πανάδης εξηγεί πώς σταμάτησε να σνομπάρει την τηλεόραση (βίντεο)