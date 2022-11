Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: ο Γιαννακόπουλος για τα φαβορί του παγκοσμίου κυπέλλου (βίντεο)

Τι ανέφερε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και σχολιαστής του μουντιάλ που θα μεταδωθεί από τον ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, Στέλιος Γιαννακόπουλος.

Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου για το Μουντιάλ 2022 που θα ξεκινήσει σε λίγες ημέρες και θα μεταδωθεί από τον ΑΝΤ1 και τον ΑΝΤ1+.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του "Πειρατικού" το 2004, θα είναι και σχολιαστής στο Μουντιάλ 2022 μίλησε για τα "φαβορί" του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Όσον αφορά τη δήλωση που έκανε ο Μέσι ότι τα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ, είναι η Βραζιλία, η Γερμανία και η Αγγλία, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος σχολίασε: "Ο Μέσι εκτός από πολύ καλός ντριμπλέρ εντός γηπέδων με τη δήλωση αυτή, ότι είναι και πολύ καλός ντριπλέρ και εκτός γηπέδων, πολύ διπλωματική απάντηση και έξυπνη. Αποφορτίζει την εθνική Αργεντινής που και αυτή είναι μέσα στα φαβορί."

Και συνέχισε: "Η ιδιαίτερότητα του συγκεκριμένου μουντιάλ στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι ότι πάρα πολλές και καλές εθνικές ομάδες έχουν μαζευτεί και έχουν πάρα πολλές πιθανότητες και αυτές να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τη Γερμανία, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε την Ολλανδία, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε την Ουρουγουάη, η οποία έχει και αυτή πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε την Ισπανία, η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, είναι πάρα πολύ δυνατό Μουντιάλ."

Στην ερώτηση αν η χρονική περίοδος που διεξάγεται το μουντιάλ είναι καλή ή κακή δεδομένου ότι τα πρωταθλήματα βρίσκονται στη μέση τους ο Στέλιος Γιαννακόπουλος απάντησε: “Είναι καλό, γιατί οι ποδοσφαιριστές δεν θα έχουν φορτωθεί με όλα αυτά τα παιχνίδια στην πλάτη όπως το καλοκαίρι, θα είναι πιο φρέσκοι και θα θέλουν να δείξουν ο καθένας τα καλύτερα.”

