Ρονάλντο: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκαθήλωσε τον CR7 (βίντεο)

Στο «διαζύγιο» φαίνεται πως πλησιάζει η αγγλική ομάδα με τον Ρονάλντο. Γιατί θα απουσιάσει από τον πρώτο αγώνα του Μουντιάλ ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Πλησιάζουν οι... τίτλοι τέλους στην ταραχώδη σχέση του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη διοίκηση της αγγλικής ομάδας να προχωράει την Τετάρτη (16/11) σε μία συμβολική κίνηση, που αποτελεί ουσιαστικά προάγγελο... διαζυγίου.

Λίγα 24ωρα μετά τη συνέντευξη ποταμό του CR7 που έβαλε... βόμβες στα θεμέλια της Γιουνάιτεντ, «βάλλοντας» κατά του Έρικ Τεν Χαγκ, οι «κόκκινοι διάβολοι» προχώρησαν στην... αποκαθήλωση της τεράστιας γιγαντοαφίσας του Πορτογάλου άσου που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του «Ολντ Τράφορντ» (με τον Κριστιάνο να εικονίζεται δίπλα στον Ντέιβιντ Μπέκαμ), δείχνοντας πλέον πως ο 37χρονος άσος είναι «ξένο σώμα» για την ομάδα τους.

Και λογικά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, οι δύο πλευρές θα επισπεύσουν τις διαδικασίες για τη λύση της συνεργασίας τους...

Manchester United have removed a mural containing Cristiano Ronaldo's image from Old Trafford ??? pic.twitter.com/ktpqVXawlJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 16, 2022

Μουντιάλ: Απών από φιλικό αγώνα της Πορτογαλίας ο Ρονάλντο και κάλυψη από τον Σάντος

Απόλυτη κάλυψη προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο για τη συνέντευξη που παραχώρησε φτάνοντας στα άκρα του την κόντρα του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Έρικ Τεν Χαγκ, προσέφερε ο Φερνάντο Σάντος σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη .

Ο επί μία τετραετία (2010-2014) ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας, υπογράμμισε πως η συγκεκριμένη συνέντευξη ήταν πολύ προσωπική και ένα θέμα που αφορά μόνο τον 37χρονο άσο και σαφώς δεν επηρεάζει τη δουλειά των υπολοίπων στην Εθνική Πορτογαλίας, ενώ τόνισε πως θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός προς το πρόσωπο του CR7.

«Είναι μία άκρως προσωπική συνέντευξη, μίλησε όχι μόνο ως παίκτης αλλά και ως άνθρωπος. Για αυτό θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με ανοχή και σεβασμό.

Όπως είπε χθες ο Ζοάο Μάριο, έχουμε συνηθίσει σε τέσσερις με πέντε ερωτήσεις σε κάθε συνέντευξη Τύπου για τον Ρονάλντο. Είναι μία ερώτηση που δεν έχει να κάνει με εμάς ή την Εθνική Ομάδα.

Ο ίδιος αποφάσισε να δώσει μία προσωπική συνέντευξη, πολύ προσωπική θα έλεγα. Δεν μιλάει για την εθνική ομάδα και πρέπει να το σεβαστούμε. Θα πρέπει να υπάρχει ανοχή, δεν βλέπω μάλιστα κάποιον μέσα στην ομάδα να σκέφτεται αυτό το θέμα ή να το σχολιάζει.

Δεν με ενδιαφέρει για το τι λέγεται εκτός ομάδας, ενδιαφέρομαι μόνο για αυτά που λέγονται εντός της ομάδας μου. Η συνέντευξή του δεν μας επηρεάζει καθόλου, οπότε θα πρέπει να δείξουμε κατανόηση και να σεβαστούμε την απόφασή του να την δώσει» τόνισε ο Σάντος και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω πως είναι δουλειά σας να ρωτάτε, όμως εμένα δεν με επηρεάζει καθόλου στη δική μου δουλειά».

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Πορτογαλίας, αποκάλυψε επίσης πως ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα απουσιάσει από το φιλικό της Πορτογαλίας με την Νιγηρία την Πέμπτη (17/11) λόγω στομαχικών διαταραχών που τον έκαναν να χάσει την προπόνηση της Τετάρτης.

«Είναι στο δωμάτιό του και ξεκουράζεται. Δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για το ματς της Πέμπτης, όπως ξέρετε η γαστρεντερίτιδα καταβάλλει σωματικά τους παίκτες».

