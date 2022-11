Κοινωνία

Ψευτογιατρός: οι ποινές για τις επτά ανθρωποκτονίες και τις έξι απόπειρες

Αναλυτικά οι ποινές που επέβαλε το ΜΟΔ στον ψευτογιατρό που εμφανίστηκε ως κορυφαίος ογκολόγος.

Μια από τις μεγαλύτερες ποινές που έχουν επιβληθεί από τα ελληνικά δικαστήρια είναι αυτή που άκουσε από τους δικαστές του ΜΟΔ ο επί σειρά ετών προσποιούμενος διακεκριμένο δόκτορα Ογκολογίας.

Ο Νίκος Κοντοστάθης επιστρέφει στη φυλακή καταδικασμένος ομόφωνα σε ποινή 8 φορές ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 50ετούς πρόσκαιρης κάθειρξης, με εκτιτέα τα 20 χρόνια, για τις επτά ανθρωποκτονίες, τις έξι απόπειρες ανθρωποκτονιών και της κακουργηματικής διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική χρηματική ποινή 327.000 ευρώ.

Οι ποινές του ΜΟΔ λεπτομερώς είναι οι εξής:

Ποινή ισόβιας κάθειρξης για κάθε μία από επτά ανθρωποκτονίες στις οποίες καταδικάστηκε.

Ποινή 12 ετών για κάθε μία από έξι απόπειρες ανθρωποκτονίες.

Ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματικής ποινής 300.000 ευρώ για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών κατ/ επάγγελμα σε ανηλίκους των 10 ετών και χρηματικής ποινής 18.000 ευρώ για το αδίκημα της απάτης.

Ποινή φυλάκισης ενός έτους και 20 χιλιάδων ευρώ για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.

Ποινή φυλάκισης δύο ετών και 15.000 ευρώ για πλαστογραφία, ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για οπλοκατοχή και ποινή φυλάκισης ενός έτους για παράνομη κατοχή μνημείου.

Ο άνθρωπος που έγινε γνωστός από στόμα σε στόμα σε ένα κύκλο πιστών που επισκέπτονταν συγκεκριμένο μοναστήρι, ως ο επιστήμονας που έχει καταφέρει να νικήσει σοβαρές ασθένειες, άκουσε την πρόεδρο να μετρά τις ποινές για τις βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν θανάτους ανθρώπων που οι ίδιοι ή οι συγγενείς τους τον εμπιστεύθηκαν απόλυτα.

Ο εμφανιζόμενος ως ένας καλός πιστός και κορυφαίος επιστήμονας χρεώθηκε σήμερα ανάμεσα στους επτά θανάτους για τους οποίους κρίθηκε ένοχος και εκείνους δύο ανήλικων παιδιών, του Θεοδόση και της Δέσποινας. Άλλοι δύο ανήλικοι είναι ανάμεσα στις έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας που καταλόγισε το δικαστήριο στον 50χρονο.

Ο "Δόκτορας Κόντος" που αθωώθηκε για πέντε θανάτους ασθενών και οκτώ απόπειρες ανθρωποκτονιών, για σχεδόν μία δεκαετία ζούσε από τις "ταυτότητες" που εμφάνιζε σε ανθρώπους ευάλωτους. Η "ιδιότητα" του διακεκριμένου Ογκολόγου ή Νευρολόγου φαίνεται πως ήταν η πλέον προσοδοφόρα για αυτόν. Η πιο επιτυχημένη του, αφού είχε καταφέρει να κυκλοφορεί με ιατρική ρόμπα σε συγκεκριμένη κλινική όπου κάποιοι εργαζόμενοι τον αποκαλούσαν "γιατρέ μου".

Η απόφαση έγινε δεκτή με μεγάλη ανακούφιση από τους ανθρώπους που βίωσαν οδυνηρά την επαφή τους με τον πλέον πολυϊσοβίτη.

