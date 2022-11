Πολιτική

Τσαβούσογλου σε ΕΕ: Να κοιτάζετε τις παραβιάσεις Ελλάδας και Ελληνοκυπρίων

"Πυρά" κατά τις Ελλάδας, της Κύπρου, της ΕΕ και των ΗΠΑ εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.



Με όλους τα έβαλε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τις αντιδράσεις εναντίον της ένταξης των κατεχομένων με το καθεστώς του παρατηρητή στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών την περασμένη βδομάδα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Τσαβούσογλου τα έβαλε με την Ελλάδα, με την Κύπρο, την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

«Δεν θα πάρουμε άδεια ούτε από την ΕΕ, ούτε από τις ΗΠΑ», είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών,

«Το μήνυμά μας στην ΕΕ είναι αυτό: Χαλάσατε την ισορροπία με Ελλάδα και Ελληνοκυπρίους» είπε και κάλεσε την ΕΕ, αν αναφέρετε σε διεθνές δίκαιο να δει τις παραβιάσεις της Ελλάδας και της Ελληνοκυπριακής πλευράς.

Παράλληλα, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι άσκησαν σοβαρή πίεση σε κάθε χώρα, έδιναν σημειώσεις, έγραφαν επιστολές και τους πίεζαν, για να αποτρέψουν την ένταξη ως παρατηρητή της «ΤΔΒΚ» στον Οργανισμό τουρκικών κρατών.

Αλλά, όπως είπε ο Τσαβούσογλου, δεν πρέπει να ξεχάσουν ότι τώρα υπάρχει ένας τουρκικός κόσμος που δεν υποκύπτει σε τέτοιες απειλές.

