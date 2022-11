Life

“The 2Night Show”: Η Βίκυ Καγιά κάνει flashback στην καριέρα της (βίντεο)

Η καριέρα στο εξωτερικό, η λάμψη, τα εμπόδια και οι εμπειρίες που έζησε όλα τα χρόνια της επιτυχημένης της πορείας. Πώς αντέδρασε όταν στο ξεκίνημά της, δεχόταν αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της στα casting; Γιατί επιλέγει, πολλές φορές, τη σιωπή;

Η Βίκυ Καγιά ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «The 2Night Show». Μίλησε για την καριέρα της στο εξωτερικό και την πετυχημένη πορεία της στο χώρο του μόντελινγκ και όχι μόνο…

«Έχω αποφασίσει ότι ο μόνος τρόπος για να μην δηλητηριάζω το μυαλό μου είναι να μην συνδέω τον εαυτό μου με κανέναν άλλο και δεύτερον τα περνάω όλα πιο επιδερμικά. Γιατί η πολλή ανάλυση φέρνει παράλυση», τόνισε αρχικά και συνέχισε:

«Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, είχα την τύχη να έχω μάνατζερ τη Μαίρη Δρακοπούλου, με δυσκόλεψε πολύ, με “μαστίγωνε” για τα λάθη μου λάθη, αλλά την ευχαριστώ για όσα έμαθε».

«Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει ανάμεικτα συναισθήματα για εμένα. Με χτυπάνε στο γεγονός ότι είμαι αυστηρή», πρόσθεσε αναφορικά με την άποψη που εκτιμά εκείνη ότι έχει το κοινό για εκείνη.

Η καριέρα της

Έπειτα άνοιξε το «κεφάλαιο καριέρα». «Στην αρχή της καριέρας μου μόνο έκλαιγα αλλά δεν μπορούσα να το πω στους γονείς μου, γιατί θα με γυρνούσαν στην Ελλάδα», δήλωσε και τόνισε πως «όταν πήγα στο Παρίσι συγκατοικούσα με την Όλγκα Κουριλένκο, την Αντριάνα Λίμα και την Αλεσάντρα Αμπρόσιο, που τότε δεν ήταν γνωστές».

«Όταν ξεκίνησα, άκουγα αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή μου. Κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και είπα “δεν είναι προσωπικό, είναι η δουλειά μου”», τόνισε σε άλλο μέρος της συνέντευξης για το πως αντιδρούσε σε πιθανά αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της ή σε casting.

«Όσες φορές είπα “το έχω, έφτασα”, έφαγα μια τσεκουριά στα γόνατα και έπεσα κάτω. Έκανα σόου της Chanel, φωτογράφιση για την αμερικανική Vogue και πήγα στο fashion week του Μιλάνου, εκεί κόλλησα σταφυλόκοκκο και έμεινα στον πάγκο για ενάμιση χρόνο, εκεί έσπασα», αποκάλυψε.



«Με το χέρι στην καρδιά δεν έχω αδικήσει και δεν έχω ενοχλήσει κανέναν»

«Με το χέρι στην καρδιά δεν έχω αδικήσει και δεν έχω ενοχλήσει κανέναν. Έχω βοηθήσει με την καρδιά μου, με ότι έχω, με διασυνδέσεις, με χρήματα, με ότι μπορώ να βοηθήσω και το έχω κάνει με χαρά χωρίς να περιμένω ποτέ ευχαριστώ. Απλά δεν περίμενα και το αντίθετο. Αν είχα να ζητήσω συγγνώμη θα το έκανα, είμαι καθαρή με τη συνείδησή μου», τόνισε.

«Δεν τα κάνω αυτά που κάνω για να έρθει κάποιος και να μου πει “μπράβο ρε Βίκυ, σε ευχαριστώ” και να το πω και στην Ελλάδα όλη. Αλλά όχι και το αντίθετο. Αληθινά σου λέω, αν είχα να ζητήσω συγγνώμη σε κανέναν, θα το έκανα πρώτη πρώτη. Είμαι τόσο πολύ καθαρή με την συνείδηση μου. Δεν έχω ενοχλήσει κανέναν ποτέ. Το αντίθετο έχω κάνει βασικά. Έχω φροντίσει να έχουν δουλειά, έχω φροντίσει να έχουν χρήματα, έχω φροντίσει να μπουν όταν έχουν κοπεί και όταν τους έχουν πει όχι. Έχω βάλει μπροστά τον εαυτό μου και έχω βάλει μπροστά το όνομα μου για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Οπότε δεν ξέρω γιατί θα έπρεπε να πω συγγνώμη», δήλωσε επίσης.

«Δεν νιώθω πίκρα γιατί έχω αρχίσει και φιλοσοφώ και διαβάζω πάρα πολλά βιβλία ενάντια στο μίσος και τη ζήλια για να καταλάβω τι γίνεται. Είναι απόλυτα λογικό γιατί υπάρχει μια λογική που λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σε διαβάλλουν, λένε πράγματα για σένα και σε φθονούν, θέλουν κάτι που έχεις και δεν το έχουν αυτοί», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το αν θα ήθελε να δοκιμάσει την τύχη της σε κάποιο άλλο τηλεοπτικό πρόγραμμα πέραν του GNTM, απάντησε: «Αν θα έκανα κάτι, θα έκανα ένα break. Πρωινό δεν ξέρω αν θα έκανα ξανά».

