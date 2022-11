Τεχνολογία - Επιστήμη

Μετρικό Σύστημα: Ronna, quetta, ronto και quecto “μπήκαν στην ζωή μας”

Τέσσερα νέα προθήματα υιοθετήθηκαν στο διεθνές Μετρικό Σύστημα, που εμπλουτίζεται για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.

Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων ή Μετρικό Σύστημα (SI) εμπλουτίστηκε για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια με νέα μετρικά προθήματα που αφορούν τόσο τις πολύ μεγάλες όσο και τις πολύ μικρές μονάδες μέτρησης.

Τα προθήματα ρόνα (ronna) και κουέτα (quetta) για τα πολύ μεγάλα μεγέθη, καθώς επίσης ρόντο (ronto) και κουέκτο (quecto) για τα πολύ μικρά, έρχονται να προστεθούν στο επίσημο μετρικό σύστημα.

Έτσι, με βάση τις νέες μονάδες η Γη έχει μάζα περίπου έξι ronnagrams που είναι ο αριθμός 6 ακολουθούμενος από 27 μηδενικά, ενώ ο Δίας έχει μάζα περίπου δύο quettagrams, που είναι ο αριθμός 2 ακολουθούμενος από 30 μηδενικά.

Ένα ηλεκτρόνιο ζυγίζει περίπου ένα rontogram, ενώ ένα bit δεδομένων που αποθηκεύεται σε ένα κινητό τηλέφωνο, αυξάνει το βάρος του κατά περίπου 10 quectograms.

Η απόφαση ελήφθη την Παρασκευή στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών, κοντά στο Παρίσι, όπου επιστήμονες και εκπρόσωποι κυβερνήσεων από πολλές χώρες παρακολούθησαν την 27η Γενική Συνδιάσκεψη για τα Μέτρα και τα Σταθμά (CGPM), εγκρίνοντας - με άμεση ισχύ - τις προσθήκες.

Την ευθύνη της πρότασης για τις νέες προσθήκες είχε ο μετρολόγος Ρίτσαρντ Μπράουν του βρετανικού Εθνικού Φυσικού Εργαστηρίου, καθώς, όπως είπε, διευρύνεται συνεχώς ο όγκος των διαθέσιμων δεδομένων σε όλες τις κλίμακες μεγέθους χάρη στις ολοένα ακριβέστερες μετρήσεις.

Από το 1960 που καθιερώθηκε το διεθνές μετρικό σύστημα SI, έχει καταστεί φανερή η ανάγκη για ολοένα περισσότερα προθήματα. Η τελευταία προσθήκη είχε γίνει το 1991, επειδή οι χημικοί ήθελαν να εκφράσουν τεράστιες μοριακές ποσότητες. Είχε έτσι προστεθεί το ζέτα (zetta) και το γιότα (yotta). Ένα γιοτάμετρο είναι ο αριθμός 1 ακολουθούμενος από 24 μηδενικά. Είχε προηγηθεί το 1975 η εισαγωγή των peta και exa.

Λόγω της έλλειψης νέων επίσημων μετρικών προθημάτων, είχε παρατηρηθεί ότι τελευταία γινόταν χρήση (ακόμη και από τη Google) ανεπίσημων προθημάτων όπως bronto-bytes και hella-bytes για την αποθήκευση δεδομένων. Τελικά τα bronto και hella δεν έγιναν επισήμως δεκτά. Εκτιμάται ότι τα νέα επίσημα προθήματα θα καλύψουν τις ανάγκες για μεγάλους αριθμούς για τα επόμενα 20-25 χρόνια.

Έως τη δεκαετία του 2030 ο κόσμος θα δημιουργεί περίπου ένα yottabyte δεδομένων ετησίως ή 10^24 bytes ή μια ποσότητα δεδομένων που αν έμπαινε σε DVD, θα έφταναν μέχρι τον 'Αρη.

Ακολουθεί ο νέος αναλυτικός κατάλογος των προθημάτων των ακραίων αριθμών.

10^30 quetta Q 2022

10^27 ronna R 2022

10^24 yotta Y 1991

10^21 zetta Z 1991

10^18 exa E 1975

10^15 peta P 1975

10^-15 femto f 1964

10^-18 atto a 1964

10^-21 zepto z 1991

10^-24 yocto y 1991

10^-27 ronto r 2022

10^-30 quecto q 2022

