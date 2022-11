Κόσμος

Γερμανία: Φόβοι για μπλακάουτ - Καλούν τους πολίτες να μαζέψουν προμήθειες

Η Πολιτική Προστασία της Γερμανίας έκρουσε σε δραματικό τόνο το καμπανάκι του κινδύνου. Τι ζητούν από τους πολίτες για το φετινό χειμώνα.



Η ενεργειακή κρίση έχει ήδη ανοίξει τη συζήτηση στη Γερμανία για έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης ενόψει του χειμώνα και σήμερα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτική Προστασία έρχεται σε αντίθεση με την αντίστοιχη Υπηρεσία Δικτύων για τον κίνδυνο ενδεχόμενων μπλακάουτ στη χώρα.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, Ραλφ Τίσλερ, έκρουσε σε δραματικό τόνο το καμπανάκι του κινδύνου, μιλώντας σήμερα (19.11.2022) στην εφημερίδα «Die Welt», αφού είπε ότι οι πολίτες θα πρέπει να αποθηκεύσουν νερό, κονσέρβες και κεριά λόγω των μπλακάουτ που έρχονται μες στον χειμώνα.

Ο Ραλφ Τίσλερ δήλωσε, μάλιστα, ότι ήδη έχει αποθηκεύσει απαραίτητες προμήθειες στο σπίτι του, οι οποίες θα είναι αρκετές για 10 ημέρες ενώ τόνισε ότι ο καθένας θα χρειαστεί και ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες αλλά και τα πιο σημαντικά προσωπικά του έγγραφα για ώρα ανάγκης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα πρέπει να συνεργαστούν στενότερα και οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής ενέργειας με το κράτος ενώ θα είναι και απαραίτητες οι διακοπές ρεύματος με γεννήτριες έκτακτης ανάγκης ώστε να προστατευτούν οι εγκαταστάσεις.

Αλλιώς, όπως ξεκαθαρίζει ο Τίσλερ, αν το μπλακάουτ διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε θα κοπούν και οι τηλεπικοινωνίες αφού κανείς δεν θα μπορεί να φορτίσει το κινητό του και μπορεί να πέσει και το τηλεφωνικό δίκτυο στο σύνολό του, επειδή δεν θα έχουν ρεύμα οι κεραίες μετάδοσης.

Από την άλλη μεριά, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, λέγοντας ότι η πιθανότητα για αναγκαστικά μπλακάουτ είναι μικρή, επειδή η Γερμανία διαθέτει ένα από «τα πιο αξιόπιστα ηλεκτρικά δίκτυα στον κόσμο».

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας μίλησε σε γερμανικά μέσα, όπως μεταδίδει η Taggeschau, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν πολυάριθμοι μηχανισμοί και αποθέματα για τη σταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου σε τεταμένες καταστάσεις» και προσθέτοντας ότι «είναι μικρή η πιθανότητα να χρειαστούν αναγκαστικές διακοπές ρεύματος τον ερχόμενο χειμώνα».

Παρ’ όλα αυτά, οι συζητήσεις μεταξύ των γερμανικών δημόσιων φορέων συνεχίζεται για τις πιθανές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ενόψει του χειμώνα, με πολλές προτάσεις να «πέφτουν» στο τραπέζι, από μικρές διακοπές ρεύματος μέχρι και επιβολή capital controls.

