Ο Ταραντίνο απαντά στους επικριτές του: “Δείτε κάτι άλλο”

Η απάντηση του γνωστού σκηνοθέτη σε αυτούς που τον κατηγορούν για πολλή βία και εκφράσεις φυλετικής δυσφήμισης στις ταινίες του.



«Δείτε κάτι άλλο»: αυτό το μήνυμα θέλει να στείλει ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο σε όλους εκείνους που αναστατώνονται από τη βία και τις εκφράσεις φυλετικής δυσφήμισης στις ταινίες του.

Όταν ο οικοδεσπότης της εκπομπής, στην οποία ήταν καλεσμένος, τον ρώτησε πώς απαντάει σε όλους αυτούς που λένε ότι υπάρχει πολλή βία και εκφράσεις φυλετικής δυσφήμισης στις ταινίες του, ο σκηνοθέτης είπε: «Θα πρέπει να δουν [κάτι άλλο]. Τότε δες κάτι άλλο. Αν έχετε πρόβλημα με τις ταινίες μου, τότε δεν είναι οι ταινίες που πρέπει να δείτε. Προφανώς δεν τις φτιάχνω για εσάς».

Οι επικριτές του Ταραντίνο αναφέρουν συχνά το «Django, ο τιμωρός» ως πρόβλημα, καθώς παρουσιάζει τη φυλετική δυσφήμιση σχεδόν 110 φορές.

«Είναι μια βλακεία», είπε κάποτε ο ηθοποιός Σάμιουελ Λ. Τζάκσον στο περιοδικό Esquire για την αντίδραση που υπάρχει για τις ταινίες του Ταραντίνο. «Δεν μπορείς απλά να πεις σε έναν συγγραφέα ότι δεν μπορεί να μιλήσει, να γράψει τις λέξεις, να βάλει τις λέξεις στο στόμα των ανθρώπων από τις εθνότητες τους, τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα λόγια τους. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, γιατί τότε γίνεται αναλήθεια, δεν είναι ειλικρινές. Απλώς δεν είναι ειλικρινές» πρόσθεσε.

Αλλά και ο πρωταγωνιστής του «Django Unchained», Τζέιμι Φοξ είχε δηλώσει παλιότερα ότι δεν είχε κανένα πρόβλημα με το σενάριο του Ταραντίνο: «Κατάλαβα το κείμενο. Η λέξη "N" ειπώθηκε 100 φορές, αλλά κατάλαβα το κείμενο -- έτσι ήταν τότε».

